Astăzi, premierul Ion Chicu a anunțat că vrea reforme, inclusiv, revenirea la județe și mizează pe „Unirea cu Uniunea Europeană”, care „nu este o utopie”. Schimbarea de poziție a premierului, care a criticat în repetate rânduri Uniunea Europeană vine, în contextul, în care opoziția parlamentară discută tot mai des ideea demiterii Guvernului de la Chișinău.

„Trebuie, oameni buni, să schimbăm urgent lucrurile în țară. Din totalul de 26 de ani de stagiu de muncă, am doar ceva peste 6 ani lucrați în sectorul public (4 ani – până în 2009 și 2 ani și câteva luni, începând cu 2018). Chiar și așa stagiu modest „la stat” îmi permite să concluzionez – dacă nu reformăm radical țara, ne-o pierdem, dragi Moldoveni. Trebuie voință și zero toleranță față de populism. Chiar mai mult, cred că și conjunctura politică este una favorabilă, dacă considerăm componența Parlamentului. Majoritatea parlamentară actuală, plus deputații din PAS și PPDA, înțeleg perfect situația în care a ajuns țara după 30 de ani de dezmăț”, a menționat premierul într-o postare pe Facebook.

Astfel, sursa a propus reforme în domenii precum justiția, educația, economia, etc. Totuși, prima pe lista premierului este reforma administrativ-teritorială. „Avem cel mai mare aparat administrativ local/per capita în toată Europa. Sute de primării cu mai puțin de 700-1000 de locuitori. Anual, miliarde de lei se cheltuie irațional pentru întreținerea a mii de funcționari. Cel mai grav, că nici serviciile prestate cetățenilor în asemenea circumstanțe nu au cum fi calitative. Firește, nici de-o autonomie financiară a APL nu poți vorbi, când în primărie ai mai puțin de 100 de oameni care lucrează, iar agenți economici 1-2. La Guvern este pregătit Conceptul acestei reforme, iar revenirea în 2023 la o structură administrativ-teritorială rațională (similară celei de până în 2003) este absolut imperativă. Speculații de tipul „cetățenii nu vor avea acces la serviciile publice” țin tot de categoria „cipizare” și constituie populism nerușinat”, a subliniat Ion Chicu.

În opinia prim-ministrului, cel mai importat lucru pe care autoritățile de la Chișinău trebuie să-l facă este „Unirea! Cu Uniunea Europeană, desigur!” „Nu este o utopie. Dacă facem ce-i scris mai sus – obiectivul va fi foarte aproape”, a precizat Ion Chicu.

Amintim că în prezent, coaliția parlamentară PSRM-PDM, care au învestit actualul Guvern, numără doar 52 de mandate, după ce mai mulți parlamentari au părăsit Partidul Democrat. În cazul în care cel puțin un deputat mai pleacă, majoritatea parlamentară ar putea fi deținută de actuala opoziție.

Totodată, politicienii din opoziție discută tot mai des ideea demiterii actualului Cabinet de Miniștri, în frunte cu Ion Chicu. Argumentul acestora e că Guvernul de la Chișinău a gestionat incorect criza legată de pandemia de coronavirus.