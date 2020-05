Atacul lui Ion Chicu la adresa instituțiilor europene îl face în momentul de față un premier izolat, îl face un premier în care instituțiile Uniunii Europene nu pot avea încredere. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care a mai specificat că acest lucru se întâmplă cu atât mai mult cu cât în R. Moldova nu au fost implementate reformele agreate cu Uniunea Europeană.

Mureșan a subliniat că Uniunea Europeană își dorește să ajute cât mai mult Republica Moldova și și-a exprimat speranța ca „autoritățile de la Chișinău să nu fie un obstacol în dorința UE de a ajuta oamenii cât mai mult”.

Parlamentul European dorește o creștere a sprijinului pentru Republica Moldova în următorii 7 ani în contextul în care în următoarele luni se va decide asupra alocării fondurilor europene, iar alocarea acestor bani va depinde foarte mult de încrederea politică în Guvernul de la Chișinău.

„Din 2014 până acum, Republica Moldova a primit din partea Uniunii Europene peste 750 de milioane de euro fonduri nerambursabile, bani gratis, care au mers în proiecte de modernizări de școli, reabilitări de drumuri, extinderi de spitale, modernizări de instituții publice ș.a.m.d.. Deci în primul rând e vorba de fonduri europene pe următorii 7 ani, care vor merge în politici concrete pentru oameni, și vrem să facem cât mai mult. În plus, este vorba și de asistență macrofinanciară, sprijin – o parte fonduri gratuite, o parte credite, în condiții extrem de avantajoase, pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru a-și acoperi deficitul, pentru a putea finanța Republica Moldova, și alocarea acestor bani depinde foarte mult de încrederea politică în Guvernul de la Chișinău și de îndeplinirea condiționalităților politice. (…) Noi, Parlamentul European, dorim o creștere a sprijinului pentru Republica Moldova în următorii 7 ani față de ultimii 7 ani. Deci în ultimii 7 ani au fost 750 de milioane de euro, dorim să fie între 800 de milioane de euro și un miliard de euro fonduri europene nerambursabile în perioada următoare, plus asistența macrofinanciară, banii pentru Guvernul Republicii Moldova. Aici, Uniunea Europeană are la dispoziția Republicii Moldova 100 de milioane de euro”, a punctat Siegfried Mureșan potrivit Radio Chișinău.