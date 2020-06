Ben Hodges, general-locotenent în rezervă, a realizat în cadrul Institutul de cercetare CEPA (Center for European Policy Analysis) o strategie pentru flancul estic al NATO, intitulată: ONE FLANK, ONE THREAT, ONE PRESENCE.

Potrivit generalului american, care a comandat forțele terestre americane din Europa, acțiunile Rusia sunt considerate drept cea mai mare amenințare la securitatea României, transmite monitorulapararii.ro. Referitor la acțiunile viitoare ale Kremlinului, generalul american a spus că Rusia are dorința să controleze Nordul Mării Negre și anticipează că „Odesa este în meniu la un moment dat, ceea ce înseamnă că și Moldova este în calea ei.” „Este un motiv pentru care Rusia are mii de soldați în Transnistria. Este o divizie în Transnistria condusă de ofițeri ruși și echipată de Kremlin. Potențialul este acolo,” a subliniat Hodges. În opinia sursei, România ar trebui să-și creeze sisteme A2D2 Anti Access/Area Denial pentru interdicția forțelor rusești și protecția coastelor și a platformelor petroliere. Pentru acest obiectiv, pe lângă aviație și rachete anti-navă, un mijloc la îndemână ar fi dronele maritime, care ar bloca inclusiv cele șapte submarine rusești din Marea Mediterană. La finalul interviului, generalul a dat și câteva sfaturi celor care realizează Strategia Națională de Apărare: să facă România atractivă pentru investiții și să păstreze tinerii talentați în țară. „Sute de mii de români părăsesc România și merg în alte țări. Păstrarea tinerilor talentați în România este o parte a apărării naționale”, a menționat Ben Hodges.