Vlad Bilețchi, lider al Asociației UNIREA-ODIP și reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în Republica Moldova, dar și Dorin Chirtoacă, lider al mișcării politice UNIREA au fost amendați cu câte 22.500 de lei, pentru că au participat la ceremonia de întâmpinare a celor 20 de camioane cu ajutoare din România.

Amenda a fost aplicată pentru presupusa încălcare a regimului de pandemie, adică aflarea în grup mai mare de 3 persoane.

„Statul organizează ceremonia publică de întâmpinare a camioanelor și tot statul îi sancționează pe cei care participă. Vreau să vin cu o explicație scurtă de ce este o discriminare și persecutare.

Statul este unicul organizator, iar noi suntem participanți la activitatea solemnă, oficială și, conform legii cu privire la întruniri, responsabil de buna desfășurare a întrunirii este organizatorul, adică Guvernul Republicii Moldova, în persoana prim-ministrului Ion Chicu. Nu noi suntem organizatorii, iar această amendă este aplicată abuziv; La fața locului, s-au aflat zeci sau chiar sute de persoane, atât participanți, presă, reprezentanți ai statului, formați din mai multe grupuri mai mari de trei persoane. Vedem însă că sancțiunea ne este aplicată doar nouă; Chiar dacă în aceeași perioadă au mai fost organizate întruniri publice similare, însă cu încălcarea flagrantă a prevederilor legislației (de exemplu la data de 9 mai, în Piața Marii Adunări Naționale a avut loc un ditamai marș automobilistic cu ocazia „Zilei Victoriei”, cu zeci de coloane de mașini, unde organizatori erau persoane particulare, care nu au nicio legătură cu statul. Tot atunci, și Igor Dodon i-a îndemnat pe oameni să participe la acest eveniment public. Să nu uităm însă și de faptul că Igor Dodon se plimbă prin toată țara, la mai multe întâlniri cu oameni în etate sau copii minori, ignorând cu desăvârșire de mască sau alte măsuri de protecție).

Astfel, anunțăm public că vom contesta în instanța de judecată această sancțiune discriminatorie și nedreaptă față de noi și vom informa opinia publică, dar și reprezentanții mass-media despre evoluția cazului. Vom sesiza misiunile diplomatice acreditate din Republica Moldova, dar și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării”, a declarat Vlad Bilețchi.

„Amenda de peste 1000 de Euro pentru “Desteapta-te romane” la podul Rusinii. Dodon, Chicu, Voicu si restul s-au …ticnit. La aproape o luna de la evenimentul de pe 7 mai, organizat de Guvern, fara sa aiba vreo obiectie in acea zi si dupa, s-au facut “destepti” sa intocmeasca, azi 5 iunie, un proces-verbal de contraventie, cu amenda 22500 lei. Deocamdata suntem amendat eu si Vlad Biletchi de la ODIP. Este un dosar politic, si o forma brutala de intimidare a romanismului in Moldova. Nu ne vom conforma, vom merge in judecata, vom ajunge si la CEDO, dar bataie de joc trebuie oprita”, a scris pe Facebook Dorin Chirtoacă.



Pe data de 7 mai, un convoi format din 20 de camioane încărcate cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro, donate de România, a ajuns în Republica Moldova. Se întâmpla la o săptămână după ce Bucureștiul a trimis aici și 42 de medici care să trateze bolnavii de COVID-19.

În acest sens, deși au existat mai multe cereri ca ajutorul României să fie prezentat în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului, guvernarea prorusă a Republicii Moldova a refuzat și a solicitat ca aceste camioane cu ajutor medical să fie parcate sub podul din sectorul Telecentru, pe șoseaua Hâncești, la marginea orașului Chișinău.

În ciuda acestui fapt, nimic nu a stat în calea cetățenilor Republicii Moldova, care au împânzit traseul Leușeni – Chișinău pentru a saluta coloana cu ajutoare umanitare și a mulțumi României. Printre cei care au întâmpinat convoiul au fost și Vlad Bilețchi și Dorin Chirtoacă.