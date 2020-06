Singurul martor din dosarul deschis pe numele unioniștilor pentru întâmpinarea convoiului românesc recunoaște că a fost șantajată de polițiști să dea mărturie împotriva liderului UNIREA-ODIP, Vlad Bilețchi, și a liderului mișcării politice UNIREA Dorin Chirtoacă.

„Ei astăzi au aruncat o „kotletă” (n.r. minciună) cu amenda lui Chirtoacă și Bilețchi. Lasă să o plătească, că au de unde. De ce trebuie să îi jelim, eu am fost martor acolo pe dosar. Pe mine m-au chemat și mi-au spus – „dacă nu dai mărturie, îți facem dosar penal. Trebuie să depui mărturie. Tu ai fost acolo și noi avem înregistrările audio și video”. Și eu am spus că asta a fost. De ce nu am rupt eu cordonul, să îl rupă Chirtoacă, că el a promis Unirea”, a precizat Maria Olar în cadrul unei intervenții live pe Facebook.

„Este strigător la cer ceea ce se întâmplă. Persoana, care este singurul martor, a recunoscut că a fost șantajată să depună mărturie împotriva noastră. Vă imaginați ce înseamnă acest lucru? Pe lângă faptul că este un dosar trucat, deschis la comandă politică, cei responsabili ar trebui să răspundă pentru intimidarea și șantajul martorilor. Asta vă este „reforma justiției”?, se întreabă Vlad Bilețchi.

80 de persoane, printre care deputați, activiști civici și alți oficiali riscă să fie sancționați după ce au întâmpinat pe 7 mai cele 20 de camioane cu ajutoare din România.

Unioniștii contestă amenda în instanța de judecată și vor sesiza misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova, dar și Consiliul Național pentru Combaterea și Prevenirea Discriminării.