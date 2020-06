Centrul analitic australian al Institutului pentru Economie şi Pace (The Institute for Economics and Peace) a publicat Indicele Mondial al Păcii pentru 2020. România se află pe locul 22 din 163 de state ale lumii, pe când Republica Moldova a ocupat locul 71, coborând trei poziții față de anul trecut.

Comparativ cu anul trecut, R. Moldova, cu un indice de 1,95, a coborât trei poziţii, plasându-se între Kazahstan şi Iordania. Cu toate acestea, după Kazahstan, Republica Moldova este cea mai paşnică dintre statele fostei URSS.

Cele mai paşnice state ale lumii sunt Islanda, Noua Zeelandă şi Portugalia. Printre primele zece se mai numără Austria, Danemarca, Canada, Singapore, Cehia, Japonia şi Elveţia. La capătul clasamentului se află Somalia, Yemen, Sudanul de Sud, Irak, Siria şi Afganistan. România se află locul 22, Ucraina – pe 148, Rusia – pe 154.

Clasamentul a fost realizat în baza a opt factori, principalii fiind o guvernare care funcţionează bine, climatul favorabil pentru afaceri, nivelul scăzut al corupţiei, circulaţia liberă a informaţiilor, garantarea drepturilor omului.