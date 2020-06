Anatolie Malcov, şeful secţiei în care sunt trataţi bolnavii de Covid-19 de la Spitalul Raional Cahul, și-a depus demisia din funcție motivând că lucrurile în instituția medicală unde a muncit până acum stau prost.

„La ziua de astăzi spitalul este într-o stare dezastruoasă. Mi-am depus cererea de dimisie din propria inițiativă. Muncesc în această secție din data de 8 martie. Cea mai mare problemă constă în faptul că eu am lucrat singur, timp de două luni, cu 55 de oameni. Zilnic supravegheam pacienții, le ofeream recomandări privind tratamentul”, a declarat Anatolie Malcov pentru ziuadeazi.md.

Medicul a spus că nu a fost auzit de conducerea instituției medicale, atunci când a propus ca secţia în care sunt trataţi bolnavii de coronavirus să fie organizată în trei zone separate, astfel încât să fie asigurată atât eficienţa tratamentelor pacienților infectați, cât și siguranța personalului medical.

„Am discutat cu directorul, dar și cu alți colegi, am propus să creăm câteva intrări și să creăm zona roșie și cea galbenă. Trei zile la rând mi-au promis că se va face, dar nimic. Am propus soluții cu cheltuieli minime. Ușile de la saloane nu se încuie, pacienții se plimbă – este un dezastru ceea ce se întâmplă (…) Am înțeles că eu nu pot să-mi îndeplinesc obligațiunile ”, a dezvăluit Anatolie Malcov.

Totodată, sursa a mai menționat că din numărul total de pacienții infectați cu COVID-19 care se tratează la Spitalul Raional Cahul, circa zece au nevoie de respirație asistată, însă, sunt doar două aparate.

„Da, butelii avem, dar aparate avem doar două. O asistentă medicală de 40 de kilograme, trebuie să târâie câte 70 de kilograme (…) Zile la rând am fost alimentat doar cu promisiuni. Riscul infectării a angajaților medical este în creștere”, a mai precizat fostul șef de secție.

Amintim că numai la 11 iunie 2020, în Republica Moldova au fost înregistrate 406 cazuri noi de COVID – cel mai mare număr zilnic de infectări de la debutul pandemiei. Astfel, bilanțul total a ajuns la 10.727 de cazuri, dintre care 4.280 sunt active. Totodată, 375 de persoane au pierdut lupta cu COVID-19.