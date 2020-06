Datorită unui cetățean român din Spania, mii de spanioli au avut măști de protecție în perioada în care nu se mai găseau la farmacii. Deși gestul lui a fost apreciat de locuitorul orașului Paterna și lăudat de primalul localității, acesta a primit amendă de la poliția locală, pentru că a ieșit din casă în timpul carantinei pentru a împărți gratuit măștile, relatează TVR.

Victor are un atelier de creaţie în oraşul Paterna. În perioada carantinei a confecţionat mii de măşti pe care le-a împărţit gratuit localnicilor. Multe dintre ele le-a dus personal acasă la bătrâni sau persoane imobilizate în scaune cu rotile. Săptămână trecută a primit chiar o scrisoare de mulţumire din partea primarului localităţii, însă la două zile distanţă i-a sosit şi amenda de la poliţia locală.

„În ziua 31 martie am ieşit pentru a împarţi măşti persoanelor care aveau nevoie, am fost oprit de poliţie în La Caniada, mi-au dat o amendă de 601 euro pentru că am ieşit din casă”, spune Victor Ursariu.

Localnicii din Paterna au fost revoltaţi şi consideră că i s-a făcut o mare nedreptate. Pe grupul de susţinere creat pe o reţea de socializare s-au strâns sute de mesaje, în care oamenii îi cer primarului să anuleze amenda.

„Victor este un om special pentru Paterna. Este prima persoană care a început să facă măşti şi datorită lui în Paterna toată lumea a avut măşti. Localnicii din Paterna, grupul „Paterna te ajută!” şi toate celelalte grupuri din oraş cer ca această amendă să nu meargă înainte. În acest moment, amenda de 601 euro pentru Victor înseamnă să îl distrugi, e ca şi cum i-ai spune: luna aceasta, nu mănânci”, a declarat administratorul grupului „Paterna te ajută” pentru sursa citată.

După presiunile localnicilor, Victor a fost chemat la primărie pentru a discuta problema cu autorităţile.

„Comunitatea de aici m-a susţinut mult, am mulţi prieteni care cunosc în primărie persoane care mă pot ajuta şi s-au oferit să mă susţină şi să mă ajute cu această amendă”, a spus acesta.

În Spania, carantina a fost extrem de dură. Nimeni nu a avut voie să iasă din casă fară un motiv bine întemeiat. S-au dat peste un milion de amenzi în perioada carantinei, cuprinse între 600 şi 30 de mii de euro, valoarea totală depăşind suma taxelor plătite de cetăţeni în ultimii patru ani.