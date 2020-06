Cel mai probabil, Republica Moldova va pierde tranșa a treia de asistență oferită de Uniunea Europeană, din cauza lipsei reformelor. Declarația aparține europarlamentarul Siegfried Mureşan, care a co-prezidat ședința online a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova din 10 iunie, la care au participat și deputați din legislativul de la Chișinău.

Totodată, europarlamentarul a subliniat că tranșa a doua, din asistența de 100 de milioane de euro pusă la dispoziție acum trei ani de Uniunea Europeană, cel mai probabil va veni în Republica Moldova.

„Cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova am discutat despre faptul că le-am pus la dispoziție această sută de milioane de euro în urmă cu trei ani de zile, banii trebuie atrași până în luna iulie. Deocamdată, s-a atras doar o tranșă și riscul major este ca a treia tranșă să fie pierdută, mai exact din cauza lipsei de reforme din ultimele luni să nu se poată accesa și a treia tranșă. Se va putea accesa cea de-a doua tranșă cu mare probabilitate, dar cea de-a treia tranșă probabil se va pierde și este o pierdere pentru cetățenii Republicii Moldova din cauza lipsei reformelor. Ce am mai discutat pe 10 iunie a fost, de asemenea, despre reforma CSM, reforma Consiliului Superior al Magistraturii, unde am spus foarte clar – și eu am transmis personal acest mesaj deputaților din Republica Moldova – că reforma Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să aibă loc în deplină concordanță cu cererile Comisiei de la Veneția, și anume majoritatea membrilor CSM trebuie să fie membri ai sistemului judiciar. Ideea de a nominaliza profesori de drept din partea parlamentului aduce cu sine riscul politizării Consiliului și acest risc este foarte mare, mai ales dacă membrii din afara sistemului judiciar sunt majoritari în CSM. De aceea, reforma CSM trebuie să se facă în strictă respectare a recomandărilor Comisiei de la Veneția, scopul fiind, evident, asigurarea independenței actului de justiție din Republica Moldova.”, a declarat Mureșan pentru Europa Liberă.

În altă ordine de idei, europarlamentarul s-a referit și la pandemia de COVID-19 care s-a agravat considerabil în ultimile zile în Republica Moldova. Astfel, europarlamentarul a menționat că dacă cifra infectărilor nu este în scădere, înseamnă că autoritățile de la Chișinău, au făcut ceva greșit, nu au gestionat corect criza și nu au transmis măsurile corecte populaţiei.

Mai mult sursa a subliniat că dacă situația se va înrăutăți în Republica Moldova, Uniunea Europeană va aloca mai mult sprijin. „Totuși, eu am spus foarte clar colegilor din Parlamentul Republicii Moldova următorul lucru: „Dacă aveţi nevoie de ajutor european, dacă aveţi nevoie de ajutor bilateral din partea ţărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv din partea ţării mele, a României, spuneţi acest lucru şi vom organiza acest ajutor, vom depune toate eforturile pentru ca acest ajutor să vină, fiindcă dacă numărul de cazuri este mare şi încă nu este în scădere în Republica Moldova, înseamnă că este o problemă (…). Dacă autorităţile de la Chişinău nu răzbat singure şi au nevoie de sprijin trebuie doar să spună acest lucru, fiindcă sprijinul va veni”, a declarat Siegfried Mureşan pentru Europa Liberă.

Amintim că astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate încă 366 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 11 093 de cazuri. Se întâmplă, după ce ieri a fost înregistrat un anti-record de 406 infectări.