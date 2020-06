„Opriţi campania electorală a lui Dodon!” este apelul unui grup de deputați din Primul Parlament către instituțiile statului din R. Moldova. Aceștia îl acuză pe Dodon de încălcarea Codului Electoral și cer Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale și Procuraturii să intervină și să elimine din competiție orice candidat care nu respectă legea, se arată într-un comunicat de presă.

Grupul de deputați spune că Parlamentul a stabilit data de 1 noiembrie 2020, ca fiind data alegerii Preşedintelui Republicii Moldova. Astfel, conform codului electoral, campania electorală va începe la 1 septembrie 2020.

„Ce se petrece în realitate în Republica Moldova? De câteva luni, în mod cinic şi sfidător, Igor Dodon se află în călduri electorale, bătându-şi joc de Constituţie, de Codul Electoral, de instituţia prezidenţială şi de funcţia de şef al statului, el prezentându-se la întâlniri cu alegătorii fără mască şi mănuşi, dând mâna şi fotografiindu-se în grupuri mari, fără să ţină cont că expune pericolului de îmbolnăvire mii şi mii de oameni. În timp ce spitalele sunt arhipline, iar medicii duc lipsă de finanţe şi fac sacrificii uriaşe să păstreze sistemul funcţional, Igor Dodon, principalul vinovat de administrarea proastă a pandemiei, şi-a întors spatele de la suferinţele oamenilor şi din postura de „glavnâi vraci” a declanşat campania electorală”, se arată în sursa citată.

Deputații mai afirmă că, având la instituţia prezidenţială de la bugetul de stat 36 de milioane de lei, Igor Dodon utilizează resursele financiare şi administrative, aleargă din raion în raion, obligă primăriile şi autorităţile să-i organizeze întâlniri electorale cu populaţia, implicând copii, femei gravide, feţe bisericeşti şi bătrâni.

„El se lăuda că deja a vizitat 20 de raioane şi mai are planificate alte zeci de întâlniri cu poporul, urmând să fie prezent în toate raioanele din R. Moldova şi în cât mai multe sate. Este oribil că această campanie electorală finanţată din bani publici, începută cu mult înainte de 1 septembrie 2020 şi deghizată sub numele de „întâlniri cu poporul”, se difuzează non-stop la holdingul mass-media aservit preşedintelui şi la Televiziunea Publică „Moldova 1”, fără nicio obiecţie din partea consiliului Audiovizualului şi a Comisiei Electorale Centrale”, mai acuză deputații din primul Parlament.

Sursa citată subliniază că, utilizând bani din Federaţia Rusă via off-shoruri şi preoţimea, încălcând flagrant legislaţia, practicând minciuna, frauda şi „30 de mii de sirieni”, Igor Dodon nu a fost scos din competiţie şi a ajuns pe nedrept preşedinte. Viciile lui înnăscute de aşi bate joc de lege şi de oameni se repetă. Așa că semnatarii cererii se întreabă ce fel de comisie electorală centrală nouă are Republica Moldova și ce fel de procuror general nou este, dacă permit asemenea încălcări grave ale legii.

„Parlamentul, CEC, partidele parlamentare, Procuratura sunt obligate să intervină urgent, să curme profanarea alegerilor prezidenţiale şi să elimine din competiţie orice candidat, care încalcă prevederile Codului Electoral”, încheie deputații.

Semnatarii declarației „Opriţi campania electorală a lui Dodon din banii statului!” sunt:

Arseni Al., Amihalachioae Gh., Berlinski V., Buga I., Bodiul Z., Bejenuţa P., Carandiuc B., Cârlan Gh., Cernei D., Costas I., Colun V., Culea C., Crîlov V., Druţă M., Dolganiuc V., Eremia I., Hioară Gh., Holban D., Lefter T., Misail N., Muntean P., Maimescu Şt., Margineanu I., Mereuţă I., Moraru N., Madan I., Mitcul I., Noroc D., Negură I., Neagu I., Pârvan P., Poiată M., Palii I., Pascaru Vl., Reniţă Al., Sagin V., Ţăranu An., Todos N., Todoroi D., Tampiza C., Vasilachi Ig., Zgardan V.