Astăzi, 15 iunie 2020, a avut loc prima ședință de judecată în dosarul întâmpinării convoiului umanitar din România, în care este vizat Dorin Chirtoacă, fostul primar al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut chiar de liderul Partidului Liberal, care a adăugat că, în sfârșit, a făcut cunoștință cu materialele cauzei.

„Prima constatare – chiar și pentru un dosar cusut cu ață albă, la comandă politică – este un dosar extrem de prost făcut. Am aflat că am o nouă adresă de domiciliu – Calea Moșilor 55/2, care din câte știu, nici nu există. Dosarul este plin de constatări aproximative, nesigure și contradictorii precum și minciuni. Polițistul a ajuns să spună în rapoartele sale precum că a discutat cu mine pe 7 mai, la fața locului, când m-ar fi atenționat asupra unor lucruri, în condițiile în care prima data în viață l-am văzut și am discutat cu el, la secția de politie, pe 1 iunie”, a precizat Chirtoacă.

Mai mult, potrivit liderului PL, în acest dosar culmea prostiei și incompetenței ar fi fraza: „Deputații nu pot fi atrași la răspundere contravențională”.

„Nu este suficient faptul că suntem amendați, pe motive politice (…), dar mai suntem și discriminați pe deasupra, în raport cu oficiali ai statului: deputați, prim-miniștri, miniștri, președinți etc. Dacă pentru cuvântul MULȚUMESC, spus României și pentru intonarea „Deșteaptă-te române”, primești amenda 22500 lei (circa 1100 Euro), ți se coase dosar pe bază de copii Xerox, umplute cu minciuni, insinuări și declarații ale unor „martori” care recunosc ca au fost amenințați și șantajați de poliție în acest sens, atunci, noi unde mergem, încotro ne îndreptăm?!”, se întreabă Dorin Chirtoacă într-o postare pe Facebook.

Sursa a mai specificat că „vom lupta mai departe pentru dreptate, pentru românism, pentru Unirea cu România, dar situația a devenit complet idioată și periculoasă”.

Amintim că pe data de 7 mai, un convoi format din 20 de camioane încărcate cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro, donate de România, a ajuns în Republica Moldova. Se întâmpla la o săptămână după ce Bucureștiul a trimis aici și 42 de medici care să trateze bolnavii de COVID-19.

În acest sens, deși au existat mai multe cereri ca ajutorul României să fie prezentat în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului, guvernarea prorusă a Republicii Moldova a refuzat și a solicitat ca aceste camioane cu ajutor medical să fie parcate sub podul din sectorul Telecentru, pe șoseaua Hâncești, la marginea orașului Chișinău.

În ciuda acestui fapt, nimic nu a stat în calea cetățenilor Republicii Moldova, care au împânzit traseul Leușeni – Chișinău pentru a saluta coloana cu ajutoare umanitare și a mulțumi României.

Ulterior, s-a aflat că 80 de persoane printre care politicieni, activiști civici și alți oficiali de la Chișinău, riscă să fie sancționate pentru că au întâmpinat camioanele cu ajutoare românești. Printre aceștia se numără și Vlad Bilețchi, lider al Asociației UNIREA-ODIP și reprezentant al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în Republica Moldova, dar și Dorin Chirtoacă, lider al Mișcării politice UNIREA.

Cei doi unioniști au anunțat că au fost amendați cu câte 22.500 de lei, pentru presupusa încălcare a regimului de pandemie, adică aflarea în grup mai mare de trei persoane.