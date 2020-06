Dragi prieteni,Stimati cetățeni ai Republicii Moldova,În dimineața acestei zile a fost facută publică o inregistrare audio a unei convorbiri între Igor Dodon și Ion Ceban. Această înregistrare a fost trimisă pe poșta multor redacții de știri din Republica Moldova.Conținutul acestei convorbiri este absolut halucinant și demonstrează fără putință de tagadă că rezultatele alegerilor pentru Primăria Chișinău, din iunie 2018, au fost anulate prin decizia comună a lui Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon. Fără contribuția lui Dodon și Ceban Plahotniuc nu reușea să invalideze alegerile, fără Plahotniuc, și Dodon era azi mort politic.Având în vedere faptul că această înregistrare audio circulă în spatiul public, iar eu sunt cel vizat direct în convorbirrea dintre cei doi, am decis sa fac urmatoarele declarații.În primul rând, trebuie să constatăm că instituțiile statului au fost și sunt extrem de vulnerabile. Constatăm cu toții că instituția prezidentială în mandatul actualuluIui președinte a fost și este extrem de vulnerabilă. De ce spun acest lucru, deoarece un stat în care președintelui îi sunt ănregistrate convorbirile telefonice nu mai este un stat drept, ci așa cum spun de atâția ani, un stat aflat în captivitate. Nu vorbesc despre Dodon ca persoană, ci despre faptul că în mandatul lui instituția prezidentială a fost complet decredibilizată și vulnerabilizată, un lucru extrem de grav, fără precedent la nivelul țărilor europene civilizate.Se dovedește, așa cum spun de fiecare dată, că timpul îmi măsoară cu limpezime vorbele. Spuneam în vara anului 2018 că anularea alegerilor pentru Primăria Chișinău a fost facută în complicitate de Plahotniuc și Dodon. Iată, astăzi avem dovada. Cel mai probabil acest președinte va lansa un nou val de minciuni prin care va încerca din nou să își acopere ilegalitățile, abaterile constante și repetate de la legile Republicii Moldova.înregistrarea acestei convorbiri telefonice demonstrează că toate energiile și resursele regimului sinistru de la acea vreme s-au pus în mișcare pentru a “mă dezumfla”, rețineți pentru a mă dezumfla politic, electoral, asa cum spune Dodon în respectiva convorbire telefonică. Așadar, iată dovada faptului că cel mai mare inamic al lor, atât al lui Dodon cât și al lui Plahotniuc am fost eu, iar manadtul de primar le-ar fi aruncat în aer toate afacerile mafiote de zeci de milioane de euro. Cu ajutorul propagandei, minciunii, dezinformării, fake news, Plahotniuc și Dodon, în complicitate absolută, nu au făcut altceva decât să mă linșeze programatic și atunci așa cum o fac și acum, având speranța că vor putea influența decisiv, și de această dată, deznodamântul alegerilor prezidențiale.Așa cum am declarat și ieri, constatăm cu toții că asistăm la cea mai mare reglare de conturi ântre clanuri mafiote din recenta istorie a Republicii Moldova. Evenimentele zilnice nu fac altceva decât să ne demonstreze că bătălia dintre aceste clanuri, pe de o parte clanul lui Dodon și, de cealaltă parte, ce a mai ramas din mafia lui Plahotniuc, se luptă cu disperare pentru a tranzacționa decisiv puterea în acest an electoral. Este limpede că nu-i interesează că poporul Republicii Moldova pierde, că mor oameni, că familiile se destramă, că rămân pe drumuri copii nevinovați, că țara moare în sărăcie și corupție, ei vor doar sa se răzbune unii pe ceilalti, să-și plătească polițe și scot la iveală cele mai tenebroase adevăruri ascunse până acum in seifurile întunecate ale celor doi.Fac un apel public către Procurorul General al Republicii Moldova. Domnule Procuror General, de câte astfel de dovezi mai aveți nevoie pentru a întelege gravitatea tăcerii și inacțiunii Procuraturii Generale în spetele penale care îl cuprind direct pe Igor Dodon? De ce ați decis să contribuiți la degradarea continuă și periculoasă a vieții noastre publice? De ce ați hotărât să contribuiți și la degradarea încrederii oamenilor în instituțiile statului? Într-o țară în care președintele republicii se bucură de impunitate, oamenii nu vor mai respecta la rândul lor legile și Constituția. Domnule Procuror General, vă cer și vă încurajez să vă faceți treaba, să faceți dreptate, pentru că “dreptatea nu este un moft, este o urgență majoră”. Așa a spus președintele unei țări membră a Uniunii Europene, președintele României, Klaus Iohannis. Repet, “dreptatea nu este un moft, este o urgență majoră!”. Cer investigarea penală a lui Dodon, Plahotniuc, Ceban, a tuturor complicilor lor, inclusiv a judecătorilor implicați în crima pusă la cale de aceștia.Avand in vedere tot ceea ce se intamplă, considerăm cu și mai multă determinare și asumare că acest guvern trebuie imediat să plece și trebuie ca puterea să revina poporului, oamenilor buni și cinstiți din această țară. Nu trebuie să așteptăm ăa se mai întâmple alte și alte lucruri. Ce era de văzut s-a văzut, ce era de auzit s-a auzit, ce era de înțeles s-a înțeles. Fac un apel și astăzi către colegii din PAS să se exprime pe subiectul proiectului de moțiune elaborat de Platforma Demnitate și Adevăr și a susținerii unui guvern democratic, profesionist, Proeuropean asumat de Platforma DA. Fiecare zi pierdută în care Guvernul lui Dodon, guvernul Chicu ramâne la putere, este o zi în care demnitatea, respectul, dreptatea sunt batjocorite, iar Moldova și oamenii pierd, în vreme ce ei, mafioții, câstigă. Dodon nu va pleca prin demisie, să fim realiști și rezonabili. Și Dodon trebuie eliminat cu ajutorul instrumentelor democratice din viața publică și politică din Republica Moldova.La final, mai doresc să fac o scurtă constatare. Înțeleg cu și mai mare limpezime astăzi că prin linșaj, prin sondaje fabricate și mediatizate intens, bandiții mă „desumflă”, iar pe aceste baze, pretinșii PRIETENI și parteneri îmi tot repetă că nu aș avea șanse să câștig alegerile prezidențiale din toamnă. Observăm cu toții ca nu convin nimanui, nici unora, nici altora. Iată de ce, fără niciun fel de alte ipoteze, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, și în primul rând pentru oamenii buni ai acestei țări. Voi candida la alegerile prezidențiale și vom câștiga împreună aceste alegeri, cu toții, pentru Moldova, pentru oamenii săi. Dodon, vei vedea foarte curând cât de mare, de puternic și de curajos este acest popor și cât de MIC și de NIMIC ești tu în ochii oamenilor de care ți-ai bătut și îți bati joc în continuare.”

Publicată de Andrei Nastase pe Marţi, 16 iunie 2020