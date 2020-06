Procuratura Anticorupție de la Chișinău a inițiat un proces penal în legătură cu secvențele video în care președintele Igor Dodon ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc, fostul lider al PD, o pungă neagră în care se presupune că s-ar fi aflat bani. Anunțul a fost făcut de deputatul Iurie Reniță, cel care a făcut publice imaginile respective.

„Urmare citației pe care am primit-o de la Procuratura Anticorupție am avut o primă discuție, în calitate de martor, cu procurorul de caz dl Victor CAZACU (rog să vedeți citația in anexă). E vorba de faimosul dosar al „kuliokului”. În baza secvențelor video, pe care le-am prezentat Procuraturii Generale, a fost deschis un dosar penal cu nr. 20209249042”, a scris Iurie Reniță pe Facebook.

Totodată, parlamentarul a precizat că a solicită verificarea autenticității secvențelor video în care apar Igor Dodon, Vlad Plahotniuc și coroborarea înregistrării video prezentate cu celelalte apărute anterior în spațiul public ;

„N-aș vrea să-i decepționez pe deputații socialiști cu cunoștințe juridice enciclopedice, dar eu respect legile Republicii Moldova și voi merge de fiecare dată când voi fi citat la orice gen de Procuratură. Le sugerez acestor „enciclopediști juridici” să nu-și mai facă griji în privința mea, ci, mai degrabă, să fie preocupați de acțiunile lor „perfect legale” cu referire la faimoasa operațiune de spălare a banilor prin filiera Bahamas. Fără supărare, dragi tovarăși socialiști, dar în curând vom reveni la cest caz”, a subliniat Iurie Reniță.