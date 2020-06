Nu-i adevărat că nu ne ajută nimeni, sunt prieteni, oameni buni, români adevărați care ne sprijină și ne ajută. Singurul partid românesc care ne-a sprijinit la aceste alegeri este Alianța pentru Unirea Românilor și vreau să mulțumesc membrilor partidului AUR care ne-au susținut și au dat declarații legate de partidul nostru cu care ieșim la aceste alegeri, a subliniat președintele Partidului Neamului Românesc din Serbia, Predrag Balașevici, în cadrul unei emisiuni.

Invitat online la „George Simion LIVE”, dr. Predrag Balașevici a vorbit despre înființarea partidului, încă de acum 16 ani, și provocarea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 21 iunie, în Serbia.

„Pe locul 2 pe această listă, Partidul Neamului Românesc are o șansă mare să intre în Parlamentul Serbiei. Pragul este de 3%, în jur de 90.000 de voturi se estimează a fi necesare pentru acest procent, dacă vor ieși 3 milioane de votanți la aceste alegeri. Eu zic că această listă are șansa să intre în Parlamentul Serbiei și pentru prima dată românii din Serbia să aibă un deputat autentic. Noi am avut în trecut români, dar care au fost pe listele sârbești și care în Parlament nu au susținut chestiunea românească”, a mai spus acesta.

De asemenea, George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, și gazda emisiunii, a ținut să facă câteva precizări despre românii din Serbia pentru urmăritorii mai tineri.

„Trăiesc peste 350.000 de români în Serbia – 300.000 în Valea Timocului și 40-50.000 în Voievodina. Cei din Voievodina, având în vedere situația specială a regiunii, beneficiază de mai multe drepturi, de școală, biserică. Din păcate, românii din Valea Timocului nu au școli în limba română, nu au biserici. Ultimul preot care slujea în limba română în Valea Timocului a fost tăiat bucățele și aruncat în Dunăre de extremiștii sârbi, mai bine de 200 de ani în urmă. Din fericire, a apărut părintele Boian, un părinte cu har, care slujește în limba română și de circa 15 ani face operă de misionariat, deschide multe biserici în ciuda faptului că nu primește autorizații de construcție”, a subliniat Simion.

Acesta a mai menționat că este important să se știe faptul că Partidul Neamului Românesc, din păcate, nu este susținut de nicio structură din România, iar românii din Valea Timocului nu beneficiază de sprijin concret, consistent, din partea autorităților române, care trebuie să se ocupe de acest lucru.

„Nu-i adevărat că nu ne ajută nimeni, sunt prieteni, oameni buni, români adevărați care ne sprijină și ne ajută. Singurul partid românesc care ne-a sprijinit la aceste alegeri este Alianța pentru Unirea Românilor și vreau să mulțumesc membrilor partidului AUR care ne-au susținut și au dat declarații legate de partidul nostru cu care ieșim la aceste alegeri”, a ținut să precizeze dr. Balașevici, subliniind că Alianța pentru Unirea Românilor „dă un exemplu așa cum trebuie să se comporte demnitarii și politicienii români care conduc Guvernul României, să sprijine comunitățile istorice acolo unde românii se află de veci și care, din păcate, încă nu au drepturile elementare așa cum ar trebui să fie”.

În încheiere, George Simion le-a urat succes partidului și Coaliției pentru Pace, dorindu-le să reprezinte cu mândrie neamul românesc în Parlamentul Serbiei: „Ați fi și pentru noi primul parlamentar AUR pe care-l avem. Vă ținem pumnii”.

LIVE din Sibiu La final de săptămâna vorbim despre planurile de viitor AUR Publicată de George Simion pe Vineri, 19 iunie 2020

Amintim că Partidul Neamului Rumânesc (PNR), singurul partid politic românesc din Serbia, va participa duminică, 21 iunie, la alegerile parlamentare. Președintele partidului, Predrag Balașevici, precum și președintele Consiliului politic al PNR, Dragisa Kostandinovici, îndeamnă toți românii din zonă să iasă la vot pentru a avea șansa unui reprezentant care să apere interesele românilor în parlamentul sârb.

PNR va participa la alegeri în cadrul unei alianțe, „Coaliția pentru pace”, din care mai fac parte Partidul Liberal Democrat, Partidul Muntenegrenilor și Partidul Bosniac Civic. Dr. Predrag Balașevici este al doilea pe lista coaliției și va intra în Parlament daca această coaliție va trece pragul de 3%.