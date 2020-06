Autorităţile din Federaţia Rusă au refuzat să ajute R. Moldova în lupta cu noul tip de coronavirus, la cererea oficialilor de la Chișinău. Moscova a invocat o hotărâre de Guvern, prin care ar fi fost interzis exportul dispozitivelor medicale produse în Rusia. Informaţia a fost confirmată pentru Jurnal TV de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Pentru a consolida sistemul de sănătate în lupta cu pandemia de COVID-19, Ministerul Sănătăţii din Chişinău a expediat partenerilor de dezvoltare, inclusiv Rusiei, mai multe scrisori în care solicita implicare şi sprijin. Pe 10 martie, o astfel solicitare a fost trimisă Ministerului Sănătăţii din Moscova, prin care au fost cerute echipamente medicale. Pe 19 martie, reprezentanţii Rusiei au refuzat să ofere ajutor, invocând o hotărâre a Guvernului lor, prin care în perioada respectivă a fost interzis exportul dispozitivelor medicale.

„Noi am primit ajutor real – nu promisiuni, pentru că declarații și promisiuni am văzut foarte multe – am primit din partea Republicii Populare Chineze câteva mii de teste și trei tone de utilaje și consumabile. Doi – Federația Rusă, trei – Elveția, patru – Turcia”, declara Igor Dodon la începutul lunii aprilie.

De la începutul pandemiei şi până acum, Cabinetul de Miniştri al Federaţiei Ruse a oferit R. Moldova 10 000 de teste pentru depistarea noului tip de coronavirus, precizează Ministerul Sănătăţii din Chişinău. Donatorul nu a indicat, însă, suma cheltuită pentru acestea. Totuşi, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătăţii, Rusia nu este nici pe departe pe locul al doilea după ajutoarele acordate sistemului medical de la Chișinău.

Cei mai mulţi bani au venit din partea Guvernului României, aproape 67 de milioane de lei. Bucureştiul este urmat de Guvernul chinez, cu peste 13 milioane de lei. Cabinetele de Miniştri din Turcia şi Azerbaidjan au făcut donaţii a câte aproximativ cinci milioane de lei. Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei a oferit peste patru milioane, UNICEF şi PNUD – câte peste trei milioane, Germania – aproape un milion, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii – mai mult de 600 de mii de lei.