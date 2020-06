Vasile Sinigur, bărbatul care a spart geamului ușii de la intrare a clădirii Guvernului, în timpul protestului veteranilor războiului de la Nistru, riscă până la șapte ani de închisoare.

În timpul protestului din 2 martie, organizat de Consiliul Național al Veteranilor de Război, în cadrul căruia manifestanții cereau demisia Guvernului Chicu, Vasile Sinigur a reușit, cu un buzdugan, să spargă sticla de la ușa clădirii Guvernului, îndemnând protestatarii la luptă.

Peste puțin timp, bărbatul s-a trezit cu dosar penal și riscă până la șapte ani de închisoare.

Bărbatul spune că, prin acest gest, și-a manifestat nemulțumirea și disperarea pentru faptul că autoritățile de la Chișinău ignoră necesitățile veteranilor, ale celor care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova. Activistul mai crede că fapta sa ar trebui să fie calificată drept una contravențională, nu atribuită Codului Penal.

„Pe data de 27 mai, la mine acasă au venit trei mașini cu numere transnistrene și doi polițiști ai Republicii Moldova. Eu nu eram acasă. Ulterior, am primit o citație, în care sunt anunțat că am dosar penal. În privința acestui dosar sunt sigur că cei care au depus plângere sunt Maria Olar și Constantin Covrig, ultimul fiind veteran de război. Totul pentru că am stricat acel geam de la Guvern, în semn de protest față de ignoranța autorităților față de cei care au apărat țara cu prețul propriilor vieți”, susține Vasile Sinigur.

Sinigur se declară nevinovat, iar dacă instanța va decide să îl condamne, acesta susține că va contesta pedeapsa.

„Vasile Sinigur s-a manifestat, pe parcursul timpului, în diferite acțiuni de promovare a valorilor naționale. Unele – mai mult sau mai puțin controversate și atacate, în special, de mediul rus, de presa rusă afiliată lui Igor Dodon. Finalitatea acestor denigrări este un dosar penal, în care este vizat Vasile Sinigur și în cadrul căruia i se impută o infracțiune”, a declarat Vlad Bilețchi, președintele Asociației „UNIREA-ODIP”.

Amintim că Consiliul Național al Veteranilor de Război a organizat un protest în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. Manifestanții cereau demisia Guvernului Chicu pentru că i-a „marginalizat” pe cei care au luptat cu arma în mâini ca să apere independența și integritatea R. Moldova.

Veteranii acuzau autoritățile că nu le respectă drepturile, fiind nemulțumiți de declarațiile sfidătoare ale ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, care a spus că armata rusă a intervenit în război pentru „a opri vărsările de sânge”. „Întrebați-ne pe noi cum a fost”, au scandat combatanții.