17 cineaşti și 8 ONG-uri din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Ungaria vor forma echipe cu scopul de a dezvolta împreună filme documentare în jurul unor subiecte de interes comun. Demersul este parte a seriei de ateliere concepute de Asociația One World Romania, menite să creeze o punte de legătură între cineaşti interesaţi de cauze sociale din regiunea est-europeană şi activişti implicaţi deja în aceste cauze. ONG-urile vin cu subiectele, iar cineaştii vin cu abilităţile de storytelling.

Prima sesiune de ateliere Civil Society Pitch din cadrul ediției a 4-a se va desfăşura între 26 iunie şi 5 iulie, anunță organizatorii.

Printre ONG-urile selecţionate se regăsesc Asociaţia „MOTIVATION” din Republica Moldova (AMM), care are misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi, Asociaţia Promo-LEX, care a obţinut premiul ONU pentru iniţiativele sale de promovare şi apărare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova şi Coaliţia Naţională „Viaţa fără violenţă în Familie”, o reţea formată din 21 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice din Republica Moldova, reunite pentru a promova drepturile femeilor şi copiilor, victime ale violenţei în familie. Din Ungaria li se alătură Comunitatea şi Centrul Cultural Auróra – o întreprindere socială ce operează în al 8-lea district din Budapesta pentru a conecta programe culturale, organizaţii civile şi activiste, proiecte de construcţie comunitară şi distracţie într-o comunitate deschisă, şi Karin Dom din Bulgaria – o organizaţie cu rol principal în furnizarea de servicii profesionale copiilor cu nevoi speciale şi familiilor lor. Din România participă Asociaţia Informală a Vocilor pentru Incluziune (AIVI), care susţine jurnalismul comunitar, educaţia non-formală şi lupta anti-discriminare, şi nu în ultimul rând organizaţia Climb Again, orientată spre îmbunătățirea calității vieţii copiilor şi a tinerilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului la practicarea escaladei ca sport recreativ.

Potrivit organizatorilor, în cadrul primei sesiuni, ONG-urile vor începe cu un atelier online de pitching (26 iunie), unde vor învăţa să prezinte idei şi subiecte ce pot sta la baza unor filme documentare. Pitch training-ul va fi susţinut de către Mona Nicoară – producător asociat al documentarului Children Underground, premiat la Sundance şi nominalizat la Oscar şi regizor al unor titluri precum Şcoala noastră şi Distanţa dintre mine şi mine.

Pe 4 şi 5 iulie vor avea loc pitch-ul propriu-zis şi sesiunile de matchmaking, în care cineaştii şi activiştii se vor putea cunoaşte şi vor putea descoperi arii de interes comun cu potenţial pentru realizarea unor filme documentare. Atelierul va fi găzduit în grădina Institutului Francez din Bucureşti, iar întâlnirile vor fi coordonate de Monica Lăzurean-Gorgan – cineastă care a realizat şi a produs sau co-produs mai multe lungmetraje de documentar şi ficţiune premiate la Berlinale, Sundance, Locarno etc. (Acasă, My Home, Chuck Norris vs Comunism, Doar o răsuflare, Timebox, etc.), şi Alexandru Solomon – preşedintele Asociaţiei One World România şi unul dintre cei mai activi şi premiaţi documentarişti români, regizând şi producând numeroase documentare printre care se numără Marele jaf comunist, Război pe calea undelor, Kapitalism – reţeta noastră secretă şi Ouăle lui Tarzan.