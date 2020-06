Astăzi Plahotniucul R. Moldova se numește Igor Dodon, iar partidul oligarhic care se numea Partidul Democrat, astăzi este Partidul Socialiștilor. De această părere este Anatol Țăranu, analist politic de la Chișinău care a adăugat că acei politicieni proeuropeni din Republica Moldova, care nu înțeleg acest lucru, sunt pur și simplu niște naivi și niște diletanți.

Mai mult, sursa a menționat că PAS și PPDA trebuie să voteze demiterea Guvernului Chicu și numirea unui nou Guvern, inclusiv cu deputații Pro Moldova și ai Partidului Șor.

„De ce nu, doar votând cu Șor îl dați jos pe Dodon, dați jos Guvernul Chicu? Mai mult decât atât, Șor spune că „eu nu am nicio ambiție ca reprezentanții mei să fie în guvern, eu nu pun nicio condiție, eu vreau să-l dau jos pe Chicu”. Și e clar de ce. Apropo, asta se referă și la Candu. Dând jos Guvernul Chicu, ei obțin o gură de aer, ei obțin un răgaz inclusiv în ceea ce privește dosarele penale etc”, a declarat Anatol Țăranu pentru Europa Liberă

În opinia sursei, șansele ca Guvernul Chicu să fie debarcat sunt undeva la jumătate, cu toate că acest Executiv se află într-o zonă critică de supraviețuire.

„Totul depinde de PAS și Platforma DA. Ei sunt acei care decid – sau se conduc și mai departe de o abordare foarte rigidă a unor chestii care deseori în politică aduc la eșec, am în vedere promovarea unor principii morale aduse până la refuz: Noi niciodată n-o să votăm cu socialiștii, cu democrații și cu Usatîi, așa se pare că a fost, chiar au semnat în public chestiile acestea și până la urmă au fost nevoiți să renunțe. Imediat după evenimentele din iunie 2019, iarăși a apărut aceeași retorică: Niciodată nu vom face alianță cu democrații. Și atunci apare o întrebare: Cum să nu faceți? Ați făcut cu Dodon, ca să-l dați jos pe Plahotniuc. De ce nu faceți acum cu foștii plahotniuchiști, ca să-l dați jos pe Dodon? E aceeași stratagemă. S-au blocat, nu, cu aceștia niciodată n-o să facem”, a punctat Țăranu.

Precizăm că PPDA a elaborat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu și susține că este gata să-și asume conducerea unui nou cabinet de miniștri, iar Maia Sandu, liderul PAS, a declarat că va susține demiterea actualului Executiv, doar dacă vor exista voturi și pentru învestirea altuia.

În acest sens, Grupul Pro Moldova și Partidul Șor au anunțat că sunt gata să susțină demiterea guvernului și învestirea altui Executiv, fără a pretinde funcții. Totuși, PPDA și PAS nu vor să negocieze cu Partidul Șor din cauza faptului că liderul acestei formațiuni ar fi fost implicat în frauda bancară. Însă, fără voturile Partidului Șor nu există o majoritate.