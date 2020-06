Igor Dodon, președintele prorus de la Chișinău, încearcă să confere, prin intermediul unui proiect de lege, împuterniciri nelimitate pentru Serviciul de Pază și Protecție de Stat (SPPS). Anunțul a fost făcut de Iurie Reniță, deputat PPDA, care a precizat că astfel „petrecărețul de la Condrița și Holercani își trage sub el un nou batalion militarizat, singurul scop al căruia va fi protejarea exclusivă a lui în toate circumstanțele, mai ales acum în ajunul alegerilor prezidențiale”

Potrivit parlamentarului astfel, Igor Dodon îl copiază pe idolul sau, Vladimir Putin. „Pentru a contracara această inițiativă foarte periculoasă, am elaborat și prezentat, împreună cu deputatul Lilian Carp, mai multe amendamente la proiectul respectiv de lege, principala dintre acestea fiind trecerea SPPS-ului în subordonarea Guvernului, cu reducerea considerabilă a efectivului. Într-o republică parlamentară această structură nu are nicio justificare, inclusiv legală, să să afle în subordonarea președintelui Republicii Moldova, care, conform Constituției, are prerogative preponderent protocolare”, a mai explicat Iurie Reniță.

Totodată, sursa a precizat că într-o republică parlamentară această structură nu are nicio justificare, inclusiv legală, să se afle în subordonarea președintelui Republicii Moldova, care, conform Constituției, are prerogative preponderent protocolare. „Noul guvern profesionist (sper să fie învestit cât mai curând!) trebuie să-și înceapă activitatea, având în subordonare această structură într-o formulă redusă. Totodată, în zilele următoare voi prezența un nou proiect de lege, prin care Serviciul de Informații și Securitate să fie transferat în subordonarea exclusivă a Parlamentului, astfel reparând o mare eroare politică, comisă de fosta guvernare psrm-isto – acum-istă”, a mai remarcat parlamentarul.

Amintim că un proiect de lege votat de fosta coaliției PSRM-ACUM, prevede trecerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat din subordinea prim-ministrului în cea a președintelui Republicii Moldova. Iar recent, Igor Dodon a înregistrat o altă inițiativă legislativă, potrivit căreia organele afacerilor interne vor asigura securitatea judecătorilor, procurorilor și a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiției.