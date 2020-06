Lilian Carp, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că președintele Igor Dodon va rămâne până la alegerile prezidențiale fără fracțiunea PSRM din Parlamentul de la Chișinău, după ce mai mulți deputați vor părăsi Partidul Socialiștilor.

„Pe 19 iunie am făcut un live în care, practic, am anticipat anumite plecări din PSRM. Am ajuns pe 30 iunie și s-au confirmat declarațiile făcute. Într-o discuție cu un deputat socialist, nu o să-i dau numele, poate să confirme dacă va dori, i-am zis că prima persoană care va pleca va fi Ștefan Gațcan”, a declarat Lilian Carp.

Totodată sursa a atenționat că mai urmează și alte plecări, iar Dodon riscă să ajungă la alegerile prezidențiale cu doar câțiva deputați în fracțiunea PSRM.

„Nu în zadar pe 19 iunie, în acel live, i-am spus lui Igor Nicolaevici că unica soluție pentru Republica Moldova sunt alegerile anticipate. Tot atunci am mai menționat că într-un viitor foarte apropiat se va subția și fracțiunea PSRM. În stilul clasic al lui Plahotniuc, în câteva luni vom avea o majoritate a lui Plahotniuc, formată din transfugi și Partidul ȘOR. Igor Nicolaevici, unica șansă pentru R. Moldova este să-ți dai demisia și să mergem la alegeri anticipate. Pentru că până la toamnă, la prezidențiale, o să te trezești cu 4-5 deputați: Greceanîi, Batrîncea și încă doi-trei. În rest, aveți mari probleme”, a mai subliniat Lilian Carp.

În aceeași ordine de idei, deputatul PAS a specificat că Igor Dodon l-ar putea readuce la guvernare pe Vlad Plahotniuc. „E nevoie de alegeri anticipate, altfel vei ajunge din nou prichindelul lui Plahotniuc și vei îndeplini toate comenzile pe care ți le va da, pentru a prelua puterea politică. Eu am vorbit serios pe 19 iunie, când am spus că degrabă va rămâne fără fracțiune. Din informația pe care o am acum, mai sunt doi care stau în rând, se lucrează cu ei la greu și cred că vom avea surprize într-un viitor apropiat”, a precizat deputatul PAS.

Totodată, sursa i-a sugerat din nou președintelui Igor Dodon să demonstreze că este un politician responsabil și să-și dea demisia.

Precizăm că pe 19 iunie 2020, Lilian Carp l-a îndemnat pe șeful statului să renunțe la „scenariile” pe care le propune opoziției, să-și dea demisia și astfel să provoace alegeri parlamentare anticipate, odată cu cele prezidențiale. Atunci parlamentarul a vorbit și despre faptul că fracțiunea PSRM s-ar putea subția, iar astăzi, deputatul Ştefan Gaţcan, ales în luna martie în circumcripţia din Hînceşti, a anunţat că părăseşte PSRM şi aderă la Pro Moldova.