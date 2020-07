Ce se întâmplă la Chişinău şi ce ar trebui să facă România? Am citit un articol care m-a speriat, pentru că în esenţă ni se spune că trebuie să abandonăm orice dimensiune morală în politică de dragul menţinerii unui sistem şi pentru a putea fi continuată administrarea Republicii Moldova.

Ni se opune amoralitatea în politică drept fiind răul cel mai mic faţă de anarhie şi dispariţia normelor (aici). O falsă dihotomie, tocmai lipsa moralităţii potenţează dizolvarea regulilor şi anarhia. Dar să le luăm pe rând. Republica Moldova este zilele acestea o bombă cu ceas (dar când nu este Republica Moldova o bombă cu ceas? starea de potenţial pericol exploziv este normalitatea la Chişinău, o zonă aflată sub controlul militar al Rusiei) de data aceasta materialul exploziv fiind constituit de scăparea de sub control a epidemiei COVID 19. Există multe explicaţii pentru incapacitatea administraţiei dintre Prut şi Nistru să controleze răspândirea bolii, cauze sistemice, economice, de personal etc. dar recent a fost identificată drept cauză principală proasta administraţie a Guvernului condus de Ion Chicu, în realitate un guvern personal al preşedintelui Igor Dodon. În ultimele săptămâni a început o migraţie a deputaţilor dinspre Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor către grupul Pro-Moldova condus de Adrian Candu. De fapt avem de-a face cu o coagulare a forţelor controlate de oligarhul alungat de la Chişinău, Vlad Plahotniuc. Efectul? Guvernul preşedintelui Igor Dodon a rămas fără majoritate în Parlament în mijlocul epidemiei scăpate de sub control.

Natural a apărut ideea demiterii guvernului lui Igor Dodon şi a instalării de către o nouă majoritate parlamentară a unui guvern (pro-european?) condus de Andrei Năstase. Ceea ce a trezit la fel de natural o serie de întrebări de natură morală. Anul trecut Maia Sandu şi Andrei Năstase s-au aliat cu Igor Dodon ca să-l dea jos pe Vladimir Plahotniuc. După ce oligarhul Plahotniuc a fost alungat partidul acestuia s-a divizat în două grupări conduse una de fostul premier Pavel Filip, cealaltă de finul oligarhului Andrian Candu. Igor Dodon s-a descotorosit de Maia Sandu şi Andrei Năstase şi a preluat guvernarea cu voturile grupării lui Pavel Filip. Acum, după ce Candu a atras de partea sa mai mulţi deputaţi de la Dodon şi Filip (cumpăraţi cu bani de la Plahotniuc, conform comentariilor şi practicilor de la Chişinău), a apărut oportunitatea ca Maia Sandu şi Andrei Năstase să se alieze cu Candu (a se citi Plahotniuc) ca să-l dea jos pe Igor Dodon.

În preambul, Andrei Năstase a fost adus la Bucureşti şi plimbat prin toate ministerele ca un pretendent la scaunul de premier de la Chişinău (deşi Andrei Năstase a venit din Republica Moldova unde COVID 19 bântuie liber, nu a mai stat 14 zile în izolare, a beneficiat de una din multiplele excepţii de la regulă, nici nu mai contează care; a respectat formal una din prevederile legii, pentru că legile româneşti sunt făcute cu găuri, iar Andrei Năstase trebuia zor nevoie să vină la Bucureşti şi să facă turul cabinetelor ministeriale). Căftănirea lui Andrei Năstase prin cabinetele ministeriale de la Bucureşti indică faptul că acesta beneficiază de sprijin din România în proiectul său de a deveni premier al Republicii Moldova. Ceea ce ne întoarce la dilema morală. Să presupunem că Igor Dodon va ceda – ceea ce este greu de crezut, preşedintele de la Chişinău mai are destule pârghii pentru a împiedica răsturnarea guvernului Ion Chicu, inclusiv să refuze semnarea decretului de numire, ceea ce va duce disputa la Curtea Constituţională, ca să nu mai vorbim de calendarul dificil de instaurare a unui nou guvern la Chişinău, practic principalul efect al unei tentative de rocadă guvernamentală va fi instalarea unei crize politice şi administrative pentru o perioadă de câteva luni de zile, în mijlocul unei epidemii scăpate de sub control. Admiţând drept fezabil scenariul de instalare a unui guvern condus de Andrei Năstase la Chişinău vom avea de fapt un guvern instalat cu ajutorul lui Plahotniuc, oligarhul alungat. Şi întrebarea de natură morală rămâne: cât de bun este un guvern instalat cu sprijinul lui Plahotniuc? Ce are de câştigat România din instalarea unui guvern sprijinit de Plahotniuc şi Ilan Şor (este nevoie şi de voturile deţinute de bancherul responsabil de jaful miliardului, bancher fugit în prezent în Israel)?

