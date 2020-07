„Mi-am exprimat speranța că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ar putea să ofere expertiză pentru a crea o serie de politici economice și energetice pentru Republica Moldova, precum înființarea unei Agenții pentru Investiții sau crearea unui Comitet de coordonare a politicilor economice, în domeniul Energiei și al Mediului de Afaceri între cele 2 ministere, pentru stimularea investițiilor în domenii de interes precum automotive, agricultură, procesare, IT, etc. Am primit asigurări că vom fi susținuți pentru că dezvoltarea economiei înseamnă un trai mai bun, reformă și crearea unui cadru propice pentru întărirea democrației”, a anunțat Andrei Năstase.

De cealaltă parte, ministrul Economiei de la București a precizat că este un susținător al întăririi relațiilor dintre cele două state și al parcursului european al Republicii Moldova. „Voi susține partenerii noștri din Republica Moldova pentru că dezvoltarea economiei înseamnă un trai mai bun, reformă și crearea unui cadru propice pentru întărirea democrației”, a mai adăugat Virgil Popescu.

Precizăm că în aceste zile Andrei Năstase, liderul PPDA, se află în România unde are mai multe întâlniri.