Bucureștiul s-a clasat pe locul 7 în ediția inaugurală a topului orașelor viitorului cu mare potențial privind dezvoltarea start-up-urilor, a industriei IT și a investițiilor în inovație. Topul a fost realizat de fDi, o divizie de consultanță a publicației Financial Times.

Potrivit g4media.ro, primele locuri ale clasamentului sunt ocupate de Londra, Paris, Dublin, Amsterdam, Berlin, Munchen și București. Următorul oraș din Europa Centrală și de Est prezent în top este Varșovia (locul 14).

Divizia de consultanță a Financial Times a colectat date din 76 de orașe europene pe cinci coordonate: potențial economic, inovare și atractivitate, investiții străine, eficiența costurilor și mediul de dezvoltare pentru strart-up-uri.

Clasamentul a fost realizat de Financial Times în parteneriat cu TNW (The Next Web) – o companie de media, evenimente și informații bazate pe noile tehnologii și startup-uri.

Studiul a realizat și un clasament separat privind eficiența costurilor investițiilor în IT, care clasează municipiul Iași pe locul secund în Europa, iar Clujul – pe locul 3. Primul loc e adjudecat de Skopje, capitala Macedoniei. Bucureștiul se clasează pe locul șase în acest clasament.