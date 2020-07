Victor Țurcanu este unul dintre medicii eroi din R. Moldova care a salvat viața a peste 70 de pacienți infectați cu coronavirus, înainte de a afla că s-a infectat la rândul lui. Astăzi Victor se simte mai bine, iar din 1 iulie a revenit la muncă pentru a-și ajuta colegii.

„Tata, Dumnezeu să-l ierte, a fost medic terapeut, după care în 1990 s-a reprofilat ca medic de familie. Ceea ce ține de medicină și atitudinea față de oameni, mi-a fost insuflată de el. De mic copil am avut dorința de a ajuta oamenii, iar tata a fost un exemplu pentru mine, dar și pentru cariera mea de medic. El și mama, fostă profesoară de matematică, m-au educat ca să am omenie și stimă față de oameni”, își amintește medicul.

Victor a studiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, unde, după șase ani de studii temeinice, a absolvit Facultatea de Medicină Generală.

„În ultimul an de rezidențiat am lucrat în calitate de medic de post în Secția Anestezie și Terapie Intensivă de Urgență la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Când am finisat rezidențiatul, am fost angajat ca medic anesteziolog-reanimatolog”, mai spune acesta.

Timp de doi ani a lucrat în Secția Anestezie și Terapie Intensivă de Urgență, ca mai apoi să muncească în calitate de anesteziolog în Secția Anesteziologie. Din luna martie a acestui an, Victor Țurcanu a început lupta împotriva Covid-19. Se crease o situație dificilă, iar la Secția de Terapie Intensivă Generală 1 era nevoie de un șef de secție. Cel care l-a numit și l-a promovat în acest post a fost Andrei Uncuță, directorul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

„Atunci mi s-a spus că în această bătălie este nevoie de anesteziolog, am acceptat fără nicio ezitare pentru că am vrut să îmi ajut colegii și să devin un exemplu pentru copiii mei. Din start am înțeles că nu va fi o luptă deloc ușoară, știam că va fi dificil, însă mi-am pus pacientul în față și asta mi-a dat putere să lupt. Când ești medic ordinator, îndeplinești indicațiile, fișa de post și te uiți după starea pacientului. Însă ulterior, când am fost numit șef de secție, consecutivitatea trebuia de unul singur să o monitorizez. Șefii de secție sunt ca o punte dintre echipa care dă garda și echipa care primește garda”, povestește medicul anesteziolog-reanimatolog.

Începutul luptei împotriva Covid-19 a fost una dificilă, iar uneori, el și echipa sa, constrânși de situație, au fost nevoiți să ia decizii din mers.

Cifra pacienților pe care i-a tratat de coronavirus ajunge la 70, iar în secția pe care o conduce se lucrează pe două fronturi. Pe primul se luptă pentru viața pacientului, iar pe al doilea se lucrează cu fiecare bolnav la nivel psiho-emoţional. Cei care sunt aduși în secția sa sunt foarte derutați și, indiferent de vârstă, fiecare pacient se confruntă cu atacuri de panică, deoarece le este frică de moarte.

„Cei mai gravi pacienți sunt aduși la noi în secție, însă să știți că doar medicamentul nu tratează. Contează foarte mult ca pacientul să fie bine emoțional, să depășească atacurile de panică și să vrea să lupte pentru viață. Toți care ajung aici sunt derutați, iar noi lucrăm cu fiecare în parte și-i insuflăm încrederea. Plus la toate, zilnic ținem legătura cu rudele lor și le raportăm despre starea de sănătate a celor dragi”, mai spune Țurcanu.

