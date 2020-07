Republica Moldova nu va avea un partener mai bun și mai fidel decât statul român, este o legătură firească, iar cetățenii de aici trebuie să depună mai multă voință ca să recunoască că România niciodată nu-i va lăsa de izbeliște. Declarația a fost făcută de Ana Guțu, secretar de stat al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

„Importanța României pentru Republica Moldova este una colosală, acest lucru trebuie să îl înţeleagă fiecare cetăţean, indiferent de doctrina politică. La nivel interguvernamental, România nu a ajutat o singură dată, din 2010 acţionează Tratatul de cooperare strategică. Vorbim de investiţii în şcoli, grădiniţe, instituţii culturale, autobuze şcolare, automobile oferite poliţiei, pe timpul pandemiei România a venit cu cel mai consistent ajutor de 3,5 milioane de euro. Nu mai vorbim de ajutorul uman, când graţie SMURD sunt salvate vieţi, este un ajutor ce nu are preţ. Este important ca toți cetățenii să conştientizeze că România este în spatele acestor ajutoare, nu cum făceau unele partide care își adjudecau acest lucru”, a subliniat Ana Guţu pentru TVR Moldova.

Secretarul de stat a mai precizat că România va continua să ajute Republica Moldova așa cum a făcut-o și până în prezent. Totodată, sursa a mai adăugat că urmează a fi identificate și noi mecanisme de colaborare pentru susţinerea comunităţilor din R. Moldova, cu suportul României.

„România va primi 32 de miliarde de euro pentru a-și reface economia, 19 vor fi granturi, sperăm să fie ceva şi pentru cooperarea transfrontalieră. În cadrul primului Comitet interministerial pe care l-am organizat la 23 iunie am comunicat cu secretarii de stat din cadrul ministerelor Guvernului României, am solicitat această implicare şi am avut o deschidere totală din partea tuturor ministerelor în a ține în prim-plan cooperarea România-Republica Moldova şi în a avea grijă ca o bună parte din fondurile alocate pentru dezvoltare durabilă să fie redirecţionate către Republica Moldova”, a spus Ana Guţu.

Totodată, sursa a subliniat că inclusiv cooperarea între administrațiile locale din România și Republica Moldova sunt un exemplu elocvent de suport al statului român pentru cetățenii de peste Prut.

Secretarul de stat a mai remarcat că înfrățirile și mobilitățile ce au avut loc de-a lungul anilor au contribuit plenar la formarea mentalităților.