Cunoscutul jurat de la „Românii au Talent”, Mihai Petre, trăiește o frumoasă poveste de dragoste începută în Republica Moldova.

Mihai Petre a povestit lucruri neștiute despre povestea de dragoste dintre el și partenera sa de viață, Elwira Duda, pe care a cunoscut-o în Republica Moldova.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru- în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca tine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, a povestit Mihai Petre, într-un interviu acordat în 2018, pentru Alistmagazine.ro.

Vedeta Pro TV și Elwira Duda formează un cuplu de 11 ani și au împreună două fiice, Catinca, în vârstă de 6 ani, și Ariana Ilinca, în vârstă de un an.

„Noi doi avem aceleași valori și principii de viață. La Mihai admir faptul că este un om cinstit și spune întotdeauna adevărul. Este un familist convins”, a specificat Elwira, despre ce i-a legat încă din primele clipe în relația de cuplu.