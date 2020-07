„Dacă nu va fi susținută economia astăzi, dacă nu va fi susținută agricultura astăzi, atunci peste câteva luni nu va mai avea cine să plătească impozite în buget și nu vom avea de unde să facem plățile, inclusiv plățile sociale.” Declarația a fost făcută de Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, care a subliniat că sunt insuficiente măsurile anunțate de Guvernul de la Chișinău prin legile asupra cărora, acesta și-a asumat răspunderea.

„Nu este prevăzut nimic pentru a susține locurile de muncă, pentru a nu admite că se închid locuri de muncă și oamenii își pierd salariul. Guvernul lasă acești oameni la voia crizei, oamenii sunt foarte îngrijorați, pericolul sărăciei crește pentru foarte mulți, asta auzim noi peste tot unde mergem”, a mai adăugat Maia Sandu într-un interviu pentru Europa Liberă.

În context, sursa a explicat și motivele pentru care deputații PAS nu au fost de acord cu asumarea răspunderii de către guvern. „Colegii mei nu au fost de acord cu asumarea răspunderii, în primul rând, pentru că bugetul pentru care și-a asumat răspunderea guvernul nu conține suficiente resurse pentru domeniile despre care am vorbit, pentru că acest buget nu taie cheltuielile inutile ale ministerelor și ale tot felul de agenții care, iată, își cumpără clădiri acum, își cumpără covoare și multe alte lucruri care sunt absolut nepotrivite în situație de criză, dar și pentru că, în această situație, guvernul trebuia să vină în parlament cu proiectul modificărilor la buget, în comisiile parlamentare și, ulterior, în ședință plenară să se ajungă la o formă mai bună a acestui buget”, a precizat liderul PAS.

Totodată, Maia Sandu a vorbit și despre faptul că UE prin Comisia Europeană a aprobat vineri, eliberarea celei de a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru R. Moldova, în valoare totală de 100 de milioane de euro. Totuși, în opinia sursei, rămâne de văzut cum Guvernul de la Chișinău va gestiona acești bani. „Noi am insistat acum, la modificarea bugetului, să se planifice bani, să se includă bani pentru a ajuta agricultura, pentru a compensa o parte, cel puțin, a pierderilor din agricultură datorate calamităților naturale; noi am insistat să se includă resurse concrete pentru a compensa pierderile în economie, pentru întreprinderile mici și mijlocii și, în special, pentru sectorul HoReCa, care este cel mai afectat; noi am insistat să se includă resurse pentru a cumpăra suficiente teste și a testa mai multă lume, ca să se poată opri răspândirea virusului și ca să putem reveni la normalitate cât mai repede, dar acest lucru nu s-a întâmplat”, a precizat liderul PAS.

Amintim că, pe 9 iulie 2020, Guvernul condus de Ion Chicu a reușit după trei încercări eșuate, să-și asume răspunderea în Parlament pentru un pachet de legi care include și rectificarea bugetară forțată de actuala criză de coronavirus. Astfel, prin asumarea de răspundere a Guvernului de la Chișinău, urmează a fi majorate cheltuielile bugetului de stat cu 1 273,3 milioane de lei moldovenești.

Din acești bani ar urma ca 660 mii de persoane cu venitul mai mic de trei mii de lei lunar să primească câte 700 de lei drept ajutor. De asemenea, vor fi plătite îndemnizații pentru urmaşii cadrelor medicale decedate, ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu COVID-19, iar o altă parte din acești bani ar trebui să ajungă în Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală