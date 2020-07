Din toamna acestui an, cetățenii R. Moldova ar putea începe să fie vaccinați împotriva COVID-19. Declarația a fost făcută de Igor Dodon în cadrul unei ediții speciale a proiectului său „Președintele răspunde”. Președintele a precizat că vaccinurile, atunci când vor fi inventate, ar putea fi aduse din Rusia, unde în prezent sunt testate, iar primii care vor avea acces la ele vor fi categoriile cele mai sensibile la virus.

„Știm că în Rusia sunt unele succese cu privire la testarea vaccinelor. Am discutat cu specialiștii să vedem dacă vom putea să luăm și în Moldova o parte din vaccinuri. Dacă va începe în toamnă, poate vom începe și la noi cu anumite categorii care sunt cele mai sensibile”, a declarat Igor Dodon.

Cât despre modul în care este gestionată în R. Moldova pandemia de COVID-19, președintele este de părere că măsurile întreprinse de Guvern sunt potrivite.

„Nu întâmplător Guvernul nu a scos restricțiile de pe școli și grădinițe. Riscurile există în continuare. Dacă vom scoate restricțiile putem avea încă un val mare. Una dintre măsuri este menținerea stării de urgență în sănătate. Ne pregătim intens de ce va fi în toamnă. Există riscul că odată cu răcirea timpului va fi un val și mai mare. Trebuie să învățăm să trăim cu acest virus”, a mai adăugat Dodon.

De asemenea, președintele de la Chișinău nu consideră că demisiile politicienilor ar contribui la o mai bună gestionare a pandemiei.

„Nu cred că demisiile ar rezolva problemele. Demisiile ar induce mai mult haos. Numirea unui nou cabinet de miniștri, alți miniștri vor pierde săptămâni până vor putea intra în activitate. Noi vedem că în fiecare zi avem antirecorduri în mai multe țări. Toți sperau că al doilea va fi toamna sau iarna, iar el a venit imediat ce lumea a ieșit din casă cu relaxarea restricțiilor. Am putut să anticipăm? Merita să menținem restricțiile dure? Consider că nu, am fi omorât complet economia. Acum unele sectoare din economie au început să se recupereze. Consideră că deciziile luate până acum au fost corecte”, a mai declarat șeful statului.

Amintim că Republica Moldova numără 22.483 de cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care