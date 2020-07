„După ploile abundente din perioada 6-10 iulie din UTAG, mai multe gospodării din Comrat au fost inundate. Astfel, cu prilejul unei vizite a președintelui Igor Dodon, unor cetățeni din Comrat li s-au transmis plicuri cu bani (15.000 lei), cca 250.000 în total, fără a preciza din ce fonduri au fost achitate aceste sume, în condițiile în care instituția Președintelui nu are nicio competență de a interveni în cazul unor situații excepționale. Faptele raportate de mai multe agenții de presă au fost confirmate direct și de un Comunicat al Executivului UTAG, iar Comisia de Control al Finanțelor Publice are obligația de a verifica orice fapte care compromit integritatea sistemului public de finanțe, controlul și supravegherea parlamentară asupra organizațiilor finanțate din bugetul de stat, realizând că lipsa de reacție la asemenea abuzuri naște impunitate și fraude. Faptele expuse trezesc bănuieli rezonabile privind anumite infracțiuni prevăzute în art.330/2 din Codul penal. Am solicitat Procuraturii să investigheze legalitatea faptelor președintelui Igor Dodon și dacă aceste cadouri bănești corespund veniturilor declarate de șeful statului, conform declarației de venituri”, a mai subliniat Igor Munteanu într-un mesaj pe Facebook.

Totodată, parlamentarul a precizat că la 23 iulie 2020, a primit o confirmare scrisă a Procuraturii Anticorupție despre transmiterea solicitării de a investiga faptele raportate către Centrul Național Anticorupție, pe când ANI nu a venit deocamdată cu nicio reacție în acest sens.