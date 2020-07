Decizia despre Unirea Republicii Moldova cu România o pot lua cetățenii. De această părere este Maia Sandu, lider PAS, care a explicat ce pot face politicienii de la Chișinău până atunci.

Întrebată în cadrul unei emisiuni de la N4 dacă este sau nu unionistă, Maia Sandu a precizat că a vorbit de nenumărate ori despre acest subiect. „Am spus că decizia despre Unire o pot lua cetățenii. Între timp noi putem face proiecte reciproc avantajoase sau, mai bine spus, avantajoase în primul rând pentru Republica Moldova. Pe lângă aceasta, România ne poate ajuta enorm pe calea noastră de integrare europeană. Acestea sunt lucrurile concrete pe care le putem face. Sloganele nu îmbunătățesc prea mult relațiile între țări și mai ales, condițiile de viață. Însă, proiectele concrete și atitudinea pragmatică pot face diferența, iar noi am demonstrat în timp că putem să obținem sprijin și putem să realizăm proiecte”, a mai subliniat liderul PAS.

Totodată, Maia Sandu a mai spus că întotdeauna a promovat și a demonstrat că Republica Moldova poate avea relații bune cu România. „În cele cinci luni cât am fost în Guvern, noi am reușit să elaborăm un protocol de colaborare cu România foarte ambițios. Un protocol cu proiecte concrete în diverse domenii: medicină, infrastructură, educație, etc. Din nefericire nu ne-a ajuns câteva zile ca să reușim să semnăm acest protocol. Și asta pentru că chiar dacă protocolul respectiv a fost elaborat pe timpul Guvernului Dăncilă, la acel moment Guvernul Dăncilă a intrat în interimat și nu a mai avut dreptul să semneze, iar nouă nu ne-au ajuns câteva zile până la Guvernul Orban ca să-l putem semna. Însă, acest protocol este o bază serioasă, care ar relansa cooperarea cu România. Iar acum, în situația în care avem un guvern ostil autorităților de la București, noi încercăm să promovăm această colaborare la nivel de comunități, pentru că aceasta poate fi foarte benefică și importantă pentru locuitorii comunităților noastre”, a punctat fostul premier de la Chișinău.