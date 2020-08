Chișinăul nu a obținut nimic din întrevederea președintelui Igor Dodon cu Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la Tiraspol. De această părere este Alexandru Flenchea, fost vicepremier pentru reintegrare, care a menționat că șeful statului a dejucat această situație într-o formă în care atenția publică să fie îndreptată spre formula de adresare neinspirată pe care a utilizat-o în fața camerelor.

„Cred că pentru Președintele Dodon, miza a fost într-adevăr politică, de altfel acea întâlnire nu ar fi implicat în ea atâta lume, oameni și de la Chișinău și de la Tiraspol. Vorbim și de cei doi negociatori-șefi și factorii deciziei din domenii, de care țin subiectele care au fost anunțate pentru agenda întâlnirii. Am văzut și filmări protocolare, poze, comunicate, deci evident a fost o miză politică. Ceea ce cred că s-a întâmplat săptămâna trecută în fața camerelor, o replică sau o formulă de adresare rostită de Președinte care a fost subiect de știre pentru zilele care au urmat, de fapt deja de o săptămână nu încetează a fi subiect de știri, cred că a fost spus intenționat. Uitați-vă, e clar pentru oricine în Republica Moldova că Vadim Krasnoselski nu este președinte. Președintele Igor Dodon nu are cum să nu știe acest lucru și nu are cum să se fi scăpat cu vorba. Cred că e limpede pentru oricine. Dar cred că a fost spus în fața camerelor nu în ultimul rând ca anume asta să fie subiect de știri și poate mai puțin agenda întâlnirii”, a precizat fostul vicepremier pentru Radio Chișinău.

În aceeași ordine de idei, sursa a atras atenție asupra faptului că agenda întâlnirii a fost una dezechilibrată și plină de subiecte care prezintă interes doar pentru Tiraspol. „Mă refer la toate aceste subiecte: bănci, transporturi, telefonie, mai multe dosare penale sau închiderea lor. Am văzut un singur subiect cu adevărat important nu doar pentru Chișinău în sensul politic, dar important pentru sutele de mii de oameni afectați de situația actuală din zona de securitate. Și ceea ce am văzut, la fel în fața camerelor, e Krasnoselski, care a zis că situația nu se schimbă acum și nici în viitorul apropiat nu se va schimba. Asta e marea problemă: o agendă dezechilibrată și din care Chișinăul nu a obținut nimic. Dar, trebuie să recunosc, Președintele Dodon a dejucat această situație într-o formă în care atenția publică a fost îndreptată spre formula de adresare neinspirată pe care a utilizat-o în fața camerelor”, a remarcat Alexandru Flenchea.

Precizăm că pe data de 28 iulie 2020, Igor Dodon și Vadim Krasnoselski s-au întâlnit la Reședința de Stat de la Condrița. În cadrul întrevederii, șeful statului l-a prezentat pe liderul separatist de la Tiraspol drept „președinte al Transnistriei”.