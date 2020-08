Vinul din Basarabia a obținut 47 de medalii în cadrul concursului „Challenge International du Vin”, care s-a desfășurat în orașul Bourg, Franța. În acest an, Republica Moldova a fost invitată în calitate de oaspete de onoare în cadrul competiției, iar rezultatele au fost obținute în urma eforturilor și a muncii dintre vinificatorii reuniți sub brandul de țară „Wine of Moldova” și Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), un promotor constant al vinurilor de calitate.

Companiile vinicole din Republica Moldova au expediat 186 de probe de vinuri la concurs și au reușit să obțină calificative excelente din partea unui panel de 800 de jurați. În rezultat, Vinul Moldovei și-a completat palmaresul cu 24 de medalii de aur, 18 – de argint și 5 de bronz, transmite un comunicat al Oficiului Național al Viei și Vinului.

„Datorită calității în continuă creștere și a eforturilor pe care vinificatorii din țară le depun pentru a produce un vin de calitate, industria vitivinicolă din Moldova continuă să obțină succese remarcabile și să fie tot mai apreciată de către consumatori străini. Oficiul Național al Viei și Vinului va continua să promoveze vinul de calitate și să susțină inițiativele și programele de dezvoltare a sectorului. Medaliile obținute la acest concurs important de profil demonstrează că producem calitate și trebuie să continuăm să ne dezvoltăm în această direcție”, susține directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin.

„Challenge International du Vin” este un concurs de referință din lumea vinului și cea mai apreciată competiție internațională independentă, datorită lipsei de asociere cu o entitate comercială sau canal mass-media. Concursul are misiunea de a selecta și de a promova cele mai bune vinuri din întreaga lume și a ajuns la cea de 44-a ediție.

În 2019, vinurile îmbuteliate produse în Republica Moldova au obținut 842 de distincții la 43 de concursuri internaționale de profil.