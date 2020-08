Artistul Tudor Gheorghe a relatat o „poveste fabuloasă” pe care a trăit-o alături de Grigore Vieru, Eugen Doga, Emil Loteanu și Grigore Grigoriu în Basarabia.

„Alături de această echipă extraordinară am ajuns în Basarabia, la Tighina. Iar acolo am fost invitați în ospeție de către bulibașa din acea zonă. După o noapte fantastică, nu spun ce s-a mâncat acolo… icre negre cu polonicul, o chestie rusească. Iar ca să ne impresioneze bulibașa a adus o trupă de cântători și dansatori de la Teatrul de țigani din Odesa. Cadavru viu! Atomosfera asta era. Și îți dai seama, după ce s-a băut votkă și șampanie că la ruși asta este. Au început ăia să cânte rusește și să danseze… Doga s-a dus la pian, Vieru a început să recite, fiecare și-a făcut câte o chestie și pe mine m-a apucat „Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie”. Era o atmosferă extraordinară. Iar dimineața, în zori, când am ieșit, poetul Strâmbeanu mi-a arătat un câine de acolo. Era o potaie slabă și amărâtă într-un lanț”, a povestit Tudor Gheorghe, la emisiunea Marius Tucă Show.

Atunci poetul basarabean l-a rugat pe Tudor Gheorghe să-i dea un picior câinelului și pentru că artistul a refuzat, s-a dus chiar Strâmbeanu și l-a speriat.

„În secunda în care a mârâit câinele ăla, am înghețat. Ca să sfideze toată sărăcia Basarabiei și toată opulența rusească țiganul ăla îi pusese câinelui dinții de aur. Îți imaginezi?! Înțeleg, să fi fost un dog german, să fi fost un câine de rasă… dar așa era ultimul câine, maidanezul de pe lume… și mai era și slab că săracul, nu putea să mănânce cu dinții ăia”, a mai subliniat menestrelul Olteniei.

Tudor Gheorghe este un cântăreţ, compozitor şi actor român, născut pe 1 august 1945, în comuna Podari, judeţul Dolj. Este unul dintre cei mai mari artişti ai tradiţiei româneşti, reuşind de fiecare dată să prezinte concepte noi pentru concertele pe care le susţine şi să reinterpreteze într-o manieră originală moştenirea românilor.