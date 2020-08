Dodon nu are niciun interes și s-a dezis complet de rezolvarea problemelor din Republica Moldova. Constatarea aparține Mișcării Politice Unirea, care a condamnat declarațiile iresponsabile ale șefului statului, dar și cele ale ministrului Ion Perju cu privire la situația din agricultură

„Deși ne confruntăm cu o criză fără precedent, soldată deja cu proteste și falimentul iminent al producătorilor agricoli, cei de la putere se spală pe mâini, spunând că bani mai mulți nu sunt, promițând motorină, drept soluție, dar de fapt „cadou” electoral din Rusia. În același timp, guvernarea deschide șantiere noi, Guvernul alocând sume de bani fără acoperire: 100 de milioane de lei pentru strada Albișoara din Chișinău, 23 de milioane de lei pentru trotuarele a două străzi centrale, lucrări în cadrul proiectului „Drumuri bune” în sate, privatizarea pe bandă rulantă a proprietății publice, renegocierea creditului de 200 milioane de euro din Rusia etc. Aceste cheltuieli și multe altele sunt făcute în pripă, fără documentație de proiect, fiind trecute la cheltuieli curente. Or, cheltuielile curente prioritare sunt cele legate de criza în agricultură și pandemie”, a concretizat Mișcarea Politică Unirea.

Astfel, sursa a mai specificat că în mod evident, Igor Dodon și întreaga administrație, „se ocupă de un singur lucru – pregătirea fraudării alegerilor prezidențiale, după modelul lui Lucașenco din Belarus, cu ajutorul Rusiei și a regimului ilegal de la Tiraspol”.

MPU a mai subliniat că „își exprimă solidaritatea cu agricultorii, susținem revendicările lor, și cerem Parlamentului să identifice și să aloce mijloace suficiente pentru compensarea reală a pierderilor”.

Totodată, grupul unionist a mai remarcat că fără debarcarea lui Dodon și a regimului său nu va fi posibilă soluționarea crizei din agricultură, combaterea pandemiei și oprirea declinului R. Moldova.

Precizăm că după protestele fermierilor, care au solicitat majorarea susținerii financiare de la 1000 de lei per hectar la 3000 de lei, Ion Perju, ministrul Agriculturii de la Chișinău, a subliniat că evaluarea pentru acordarea subvențiilor per hectar s-a făcut reieșind din mijloacele financiare existente în buget. „Este vorba de buget. Oricât de tare am striga, bugetul nu va crește de la asta”, a precizat Ion Perju.

O reacție similară a avut astăzi și președintele Republicii Moldova, care i-a îndemnat pe agricultori să nu blocheze drumurile. „Eu înțeleg prin ce trec agricultorii, dar blocarea străzilor și discuțiile politice nu vor aduce mai mulți bani la buget, am alocat tot ce puteam să alocăm”, a menționat Igor Dodon.

Și premierul Ion Chicu a anunțat că agricultorii nu vor primi mai mulți bani din partea statului, decât cele 200 de milioane de lei anunțate anterior. „Atest în ultima perioadă unele proteste ale agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei, proteste care se materializează prin blocarea drumurilor, traseelor naționale… Guvernul vine cu suport, dar nu va tolera șantaj de genul respectiv”, a punctat premierul.

Amintim că autoritățile au declarat anterior că vor aloca 100 de milioane de lei din Fondul de subvenționare a agriculturii și 100 de milioane de lei din Fondul de Intervenții a Guvernului pentru depășirea crizei și satisfacerea revindecărilor agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei din acest an.

Totuși, ieri și astăzi, zeci de fermieri și-au scos tehnica agricolă pe traseele din Republica Moldova și au protestat împotriva măsurilor tardive și insuficiente ale autorităților de la Chișinău.