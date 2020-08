Socialistul Vlad Batrâncea a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratura Generală, prin care a solicitat să fie verificată averea lui Iurie Reniță, deputat PPDA.

Într-o postare pe facebook, parlamentarul PSRM l-a atacat verbal pe Iurie Reniță și l-a numit „conserva lui Plahotniuc” din blocul ACUM. „Iurie Reniță, cel care se dă mare român cu accentul lui dâmbovițean, minte poporul țării noastre și instituțiile statului de îngheață apa și pe Prut în plină vară. Ca să ne convingem, e suficient să analizăm declarațiile lui de avere și interese din ultimii ani. În urma unei analize comparative, am constat că pe parcursul anului 2018 Iurie Reniță nu a realizat nici un venit sub formă de plăți salariale și/sau îndemnizații și/sau dividende. Singurele surse de venit indicate pentru acest an sunt din dobândă și pensie, iar suma totală anuală este de 36 de mii de lei, adică 3 mii de lei pe lună. Analiza sumelor indicate în depozitele bancare (peste 400 de mii de lei, peste 17 mii de euro și 3500 de RONI) arată că acestea nu s-au diminuat în 2018, ceea ce ajungem la concluzia că familia deputatului Iurie Reniță a trăit cu doar 3 mii de lei pe lună. Cine îl crede pe acest mincinos că și-a întreținut familia cu doar 3 mii de lei pe lună, având în conturi sute de mii de lei și aproape 20 de mii de euro? Nimeni! Asta înseamnă că Iurie Reniță a avut și alte surse de venit, pe care nu le-a declarat, adică a ascuns sursele oficiale de venit. Care sunt aceste surse, cât de legale sunt ele, vor stabili inspectorii de la Agenția Națională de Integritate și procurorii”, a menționat Bătrâncea.

Potrivit socialistului, o altă încălcare depistată ar fi nedeclararea, până în 2016, a unui cont bancar deschis încă în 1999. „Mai mult, în declarațiile de avere, deputatul Reniță nu indică anul când au fost deschise aceste conturi în băncile din Republica Moldova, România și Belgia”, a mai spus deputatul PSRM.

Amintim că de-a lungul timpului deputatul Iurie Reniță a criticat constant și a atras atenția opiniei publice asupra mai multor încălcări comise de PSRM, dar și de președintele Dodon. Mai mult, tot el a fost cel care a publicat mai multe înregistrări video cu Igor Dodon, Vlad Plahotniuc și sacoșa cu bani.