Un medic din Cimișlia în vârstă de 66 de ani a trecut la cele veșnice, după ce a pierdut lupta cu noul coronavirus. Pierderea este cu atât mai grea cu cât și soția acestuia a murit în urmă cu patru zile din aceeași cauză.

Iacob Păpușoi a fost șeful Comisiei de determinare a vitalității, dar și medic terapeut în cadrul Spitalului Raional Cimișlia.

„Aducem condoleante familiei, rudelor si celor apropiati in legatura cu dramatica soarta a familiei. Exprimam cele mai frumoase amintiri si respect pentru activitatea de peste 40 ani in sistemul medical din raion a medicului Papusoi Iacob. Dumnezeu sa-l odihneasca in lumea celor drepti”, au scris colegii doctorului pe Facebook.

31 de medici din Republica Moldova au fost răpuși de virusul ucigaș.