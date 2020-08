România a avut cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană în anul 2019, iar la polul opus al clasamentului se află Austria, potrivit datelor furnizate de Eurostat.

În ceea ce priveşte România, situaţia din 2019 este identică cu cea înregistrată în anul 2018, potrivit caleaeuropeana.ro.

Alte state membre cu preţuri scăzute la carne sunt Polonia (cu 36,7% sub media din UE), Bulgaria (33,8% sub media UE) şi Lituania (29,9% sub media din UE).

În contrast, cele mai mari preţuri la carne din UE în 2019 se înregistrau în Austria, cu 45% peste preţul mediu din UE, Luxemburg (41%), Franţa (31%) şi Olanda (27%).