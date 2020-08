Live

Ca pe vremea URSS…Fanfara si muzica, flori, delegatii, de toate, dar sarbatoarea lipseste. Atmosfera este mai degraba una de doliu, iar independenta ne este furata de tradatorii de neam si tara.In semn de protest fata de toate acestea, dar si in semn de solidaritate cu cei care lupta pentru libertate in Belarus, am expus mesajul din imagini.

Dorin Chirtoacă, 26 august 2020