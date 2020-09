Unirea este inevitabilă și urmează să vină ca rezultat a unui proces firesc, ci nu a unui proces forțat. Declarații în acest sens au fost făcute de Vlad Filat, fost premier de la Chișinău.

Proaspăt reales în funcția de președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat a dat de înțeles că această formațiune politică rămâne a fi unionistă. „Este o prevedere în programul Partidului Liberal Democrat, care a inclus și dezideratul Unirii ca un obiectiv. Noi nu am intervenit la program, noi am făcut doar niște modificări necesare la statut”, a punctat sursa.

În aceeași ordine de idei, liderul PLDM a precizat că deși subiectul Unirii îi deranjează pe unii, până la urma, acolo vom ajunge, doar că modul în care o vom face, este perceput diferit. „Unii consideră că acest deziderat poate fi realizat prin declarații, printr-un comportament un pic mai gălăgios în acest sens. În timp ce, atât eu, cât și partidul vede acest obiectiv ca fiind rezultatul unui proces foarte complex pe toate domeniile”, a menționat Vlad Filat.

El a mai adăugat că, din punctul său de vedere, pe de o parte acest proces este unul de lungă durată, iar pe de altă parte Unirea urmează să vină ca rezultat a unui proces firesc. „Noi cred că prin fapte, nu prin vorbe am demonstrat opțiunea noastră foarte clară. Aici n-o să mă refer doar la scoaterea sârmei ghimpate de pe Prut, la rezolvarea problemelor care erau în relațiile moldo-române când am venit la guvernare, pornind de la educație și finalizând cu alte domenii, dar am lansat proiecte extrem de importante care vizează infrastructura în general și infrastructura energetică în mod special. Noi vom continua în același sens”, a dat asigurări fostul premier.

Mai mult, Vlad Filat a mai specificat că până se va ajunge la momentul Unirii, „noi în Republica Moldova trebuie să trăim și trebuie să trăim bine”. Asta înseamnă că trebuie să continuăm proiectele importante pentru țară. De fapt, acesta este obiectivul nostru: să contribuim la dezvoltarea țării, nu la critici sau la emoții în activitate”, a conchis liderul PLDM, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.