Octavian Țîcu, liderul Partidului Unității Naționale, a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală, setul de acte pentru înregistrarea grupului de inițiativă care va colecta semnături în favoarea înregistrării sale în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie.

După înregistrarea documentelor, candidatul PUN a declarat că „nu mai am emoții din mai 1995, când m-am bătut cu Serafim Todorov la campionatul mondial”.

„Sunt un om care am fost întotdeauna perfect în lucrurile pe care le-am început. Prin urmare, am o echipă puternică în spate. Nu cred că pentru un partid care are ambiții de a prelua guvernarea ar trebui să fie o problemă colectarea a 15 mii de semnături”, a mai adăugat Octavian Țîcu.

Totodată, sursa a subliniat că marea așteptare în această campanie electorală o reprezintă cetățenii Republicii Moldova, care „la fel ca noi, își doresc un viitor sigur și prosper”.

„În rest ne vom juca șansele fiecare, în parte. Ca luptător, sunt pregătit pentru orice confruntare. Am în spate experiența politică a mai multor campanii electorale”, a mai spus Octavian Țîcu.

Până acum, la CEC au depus actele opt pretendenți: Tudor Deliu (PLDM), Renato Usatîi (Partidul Nostru), Andrei Năstase (Platforma DA), Maia Sandu (PAS), Octavian Țîcu (PUN), Andrian Candu („Pro Moldova”), Ion Costaș (independent) și Aleksandr Kalinin (Partidul Regiunilor).

Menționăm că perioada de desemnare și colectare a semnăturilor susținătorilor candidaților la alegerile pentru funcția de președinte al R. Moldova este 1 septembrie – 1 octombrie.

Conform prevederilor Codului electoral, pentru a fi înregistraţi de CEC, toţi candidaţii la funcţia de preşedinte al R. Moldova depun liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 15000 şi nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova. Se consideră conforme cu această prevedere unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi ale R. Moldova în care au fost colectate nu mai puţin de 600 de semnături.