Zona Târgu Neamţ din România devine din ce în ce mai atractivă pentru oamenii interesați să investească în domeniul imobiliar, iar principalii investitori vin din Republica Moldova. Unul dintre aceștia este Alexandru Sapojnic, un basarabean care deţine Hotel Vila Verde din Chişinău, un complex cu 90 de camere, cinci săli de conferințe şi Hotel Vila Verde din Ungheni, un complex cu 32 de camere.

La Târgu Neamț, omul de afaceri din Republica Moldova a investit în construcția unui bloc rezidențial cu șase etaje, care va fi cel mai înalt din oraș. Acesta va avea 66 de apartamente din 1, 2 şi 3 camere și este situat în zona stadionului. „Eu merg pe ideea că totul se realizează pas cu pas. Iar ideile mele de acum cinci ani acum se concretizează. Avem complexul locativ care este în lucru, dar şi alte proiecte. Blocul pe care îl construim acum este cel mai înalt din oraşul Târgu Neamţ. Am mobilizat nişte parteneri de-ai mei, constructori din Chişinău, care au construit deja jumătate din Chişinău, deci au mare experienţă. Este vorba de partenerul meu, Nicolae Bajora, care are o companie mare de construcţii în Chişinău. Politica noastră a fost să cumpărăm din Târgu Neamţ materialele de construcţii, să angajăm de aici forţa de muncă, iar unde nu am găsit, am apelat la muncitori din R. Moldova. Sperăm că, o dată cu legea din Parlamentul României, prin paşapoartele biometrice muncitorii din Moldova să fie angajaţi mai uşor în România. Acum suntem cu lucrările cam cu o lună întârziere. Până în iarnă vrem să punem acoperişul la bloc ca să putem folosi timpul de iarnă pentru lucrările de montare a instalaţiilor electrice şi sanitare”, a menționat investitorul.

Totuși, investițiile nu se opresc aici, basarabeanul își propune să mai construiască un cămin de bătrâni, dar și alte proiecte interesante. „În continuare lucrăm la documentaţia la proiectul de suflet, şi anume căminul de bătrâni. Legat de hotelul sportiv de la stadion pe care l-am cumpărat ne este folositor în această perioadă pentru cazarea muncitorilor. Mai ales că este şi lângă şantier, la 100 de metri. Însă noi dorim ca acest hotel să-l lărgim, să-l modernizăm, să-l conectăm la reţelele de gaz, să-l reabilităm, pentru a-l face util. Mai ales că în jurul lui vor apare multe atracţii turistice, cum ar fi amfiteatrul şi baza de agrement, apoi ştrandul şi altele”, a mai adăugat Alexandru Sapojnic.

Sursa a povestit și cum a ajuns să investească anume în această zonă din România. „Târgu Neamţ îmi era cunoscut în urma unor vizite la Cetate, fiind în tranzit către Sovata sau Borsec. Odată cu aderarea la Ordinul European al Cavalerilor Vinului şi odată cu cunoaşterea oamenilor locului mi-a plăcut această zonă şi oamenii de aici. Eu îmi doream de mult să investesc în România, am venit la Târgu Neamţ, unde am găsit oameni simpatici. Cu administraţia locală avem o relaţie normală, ca între un investitor şi stat. Avem deschiderea totală a primarului Daniel Harpa şi dânsul încurajează investitorii să vină aici. Sunt sigur că mulţi oameni de afaceri din Moldova vor investi în zona Târgu Neamţ şi în general în România, când se va liberaliza piaţa muncii pentru moldoveni, când pe baza paşaportului biometric vor putea să se angajeze în orice domeniu fără permise speciale care durează şi ca timp şi implică costuri multe”, a remarcat investitorul basarabean.

Totodată, el a mai precizat că bănicile din România ca şi cele din Republica Moldova sunt pline de bani, dar oferă credite doar firmelor care au un istoric și un nume. „Cu timpul poate vom apela şi noi la băncile din România pentru alte investiţii. Am studiat bine piaţa de locuinţe din zonă şi am stabilit un preţ bun pentru vânzare cu oferte promoţionale. Avem chiar şi moldoveni interesaţi să cumpere apartamente în blocul nostru. De exemplu, un client din Moldova care vrea să cumpere un apartament penthouse de 200 de metri pătraţi și se gândeşte să cumpere unul şi pentru copil. Preţul pe metru pătrat de cameră şi preţul de metru pătrat de balcoane deschise diferă şi pleacă de la 680 de euro”, a declarat Alexandru Sapojnic pentru mesagerulneamt.ro.

Alexandru Sapojnic este inginer oenolog de profesie, absolvent al Universităţii Tehnice din R. Moldova. Activitatea profesională a început-o la fabrica de vinuri Călăraşi, din Republica Moldova, a lucrat 15 ani la fabrica de vinuri din Stăuceni, de lângă Colegiul de Viticultură şi Vinificaţie, unde din funcţia de tehnolog a ajuns până la funcţia de director. După dezmembrarea Uniunii Sovietice a preluat funcţia de director la fabrica experimentală de vinuri al Institutului Naţional al Viei şi Vinului timp de 5 ani. Ulterior, însă şi-a înfiinţat propria afacere în industria turismului hotelier, și anume reţeaua hotelieră „Vila Verde” din Republica Moldova, care anul acesta a sărbătorit 20 de ani de existenţă.