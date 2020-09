Irina Greciuhina este o artistă basarabeană preocupată de „studiul arhetipurilor feminine”, de femeie ca „fenomen unic, divin şi natural în egală măsură”. A expus, printre altele, la Veneţia, unde a făcut furori, dar primul ei solo show în România are loc în lunile septembrie şi octombrie, în spaţiul expoziţional Arbor.art.room de pe str. Transilvaniei, nr. 11, sectorul 1.

„Încerc dinadins să distrug stereotipurile despre pictorii noştri, arătând că arta din Moldova nu e neapărat despre motive naţionale, imaginea satului moldovenesc, ornamentul tradiţional sau nostalgia pentru timpurile sovietice. Lucrările mele reprezintă în primul rând reflecţia mea şi a viziunii mele asupra întregii lumi”, spune tânăra, citată de Adevărul.

Două lucruri sunt importante şi inedite la această expoziţie, în premieră în Bucureşti. În primul rând, tentativa de integrare în spaţiul cultural românesc a artiştilor din Republica Moldova, ceea ce este şi principalul obiectiv al asociaţiei conduse de Victoria Nagy Vajda.

Ceea ce-l frapează pe privitorul portofoliului Irinei Greciuhina este predilecţia pentru figurile feminine, surprinse în cele mai variate şi pline de imaginaţie ipostaze. Desigur că demersul tinerei artiste se integrează în paradigma mai largă a feminismului secolului XXI, doar că Greciuhina refuză orice încadrări „de grup“ sau „proptele“ ideologice.

„Femeile se află în centrul compoziţiilor mele şi la conducerea lumii mele. Însă eu nu-mi doresc ca lucrările mele să fie văzute doar prin prisma feminismului, ele nu se regăsesc în anumite încadrări şi şabloane”, declară artista.

Printre lucrările aduse la Bucureşti se află şi Introduction to the culture sau Unity in Diversity, lucrare masivă de trei pe doi metri, replică postmodernă la fresca „Cina cea de taină” a lui Leonardo da Vinci, în care Iisus şi cei 12 apostoli sunt reprezentaţi conform poziţionării din capodopera geniului renascentist, dar ca femei.

Vernisajul expoziţiei de pictură a Irinei Greciuhina, intitulată „Woman Unchained“, va avea loc joi, 10 septembrie 2020, începând cu ora 19,00, în spaţiul de expoziţii Arbor.art.room, coordonat de Victoria Nagy Vajda. Expoziţia va rămâne deschisă până pe 11 octombrie și poate fi vizitată în fiecare zi.