Diplomatul și scriitorul Oleg Serebrian a anunțat, în cadrul unui eveniment online, că și-a propus să scrie un volum despre rolul Germaniei în Unirea Basarabiei cu România de la 1918, notează TVR Moldova.

La evenimentul intitulat „Oameni, timpuri și locuri în opera lui Oleg Serebrian”, scriitorul a vorbit și despre începuturile sale în lumea literară și succesul cărților sale în diferite state, amintind despre contribuția mamei sale la cariera din prezent.

„Încă în şcoală, în clasele primare, am scris câteva caiete de versuri şi primul critic literar a fost chiar mama mea”, a spus scriitorul.

Pasiunea pentru poezie a fost repede uitată şi aşa a apărut cea pentru istorie.

În 1998, la o prestigioasă editură din România, scriitorul lansează prima sa carte „Geopolitica Spaţiului Pontic”. Volumul a avut un succes enorm pe ambele maluri ale Prutului. În 2010, cartea a fost tradusă în limba franceză şi apare la o editură din Franţa.

„Prima mea carte cu adevărat serioasă, care a fost publicată dincolo de alte publicaţii periodice şi jurnale academice, a fost „Geopolitica spaţiului Pontic”. Cartea, care era, de fapt, teza mea de doctor în ştiinţe politice, a avut un succes neaşteptat, atât în România, în spaţiul de limbă română în general, a avut şi o ediţie în Republica Moldova”, a mai adăugat Oleg Serebrian.

Acesta îşi doreşte să scrie o carte despre rolul Germaniei in unirea Basarabiei cu România de la 1918.

„Mă preocupă idea scrierii unei cărţi despre rolul Germaniei în unirea Basarabiei cu România la 1918, am şi vizitat arhiva Ministerului Federal de Externe, am găsit câteva lucruri interesante, chair de-a dreptul intrigante despre cum s-a produs acel proces în martie-aprilie 1918, fazele pregătitoare ale lui, lucruri absolut necunoscute, ignorate şi un context cu totul şi cu totul altfel decât se crede sau decât chiar consider unii istorici”, a spus diplomatul.

Întâlnirea cu scriitorul face parte din campania iniţiată de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – „10 scriitori, 10 întâlniri”. Oleg Serbrian este scriitor, diplomat şi politolog. Pentru activitatea academică şi publicistică a fost decorat, în anul 2000, de preşedintele din România Emil Constantinescu, cu Ordinul Naţional „Steaua României”. În 2015, preşedintele francez Francois Hollande i-a oferit Ordinul Naţional de Merit.