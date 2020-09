Marius Baica, un român din Bucovina, a fost desemnat „Antrenorul anului” în Ucraina. Tânărul este președintele Federației de Armwrestling din Ucraina, iar discipolii lui bifează succes după succes la diverse competiții naționale și internaționale, scrie TVR Moldova.

Marius Baica s-a născut în Ucraina, pe Valea Sireţului, din Nordul Bucovinei. În urmă cu 15 ani a descoperit armwrestilngul. A fost un început greu, dar nu s-a lăsat învins.

„Am început greu, mă antrenam singur, la competiții, și încet, încet am găsit oameni care s-au implicat și acest sport am început a-l ridica”, a spus acesta pentru sursa citată.

În urmă cu şapte ani în Ucraina a fost creată Federaţia de Armwrestling, iar bucovineanul a fost ales preşedintele acesteia. În paralel, Marius Baica antrenează zeci de tineri care obţin, deja, rezultate frumoase.

„Timp de doi ani mă antrenez la armwrestling sub coordonarea lui Marius Baica. Am participat la Campionatul mondial din Polonia şi am luat două medalii de bronz. Acum mă pregătesc pentru viitoarele competiţii”, a spus unul dintre sportivi.

Recent, Marius Baica a fost desemenat antrenorul anului în Ucraina. Este un titlu menit să-i aprecieze rezultatele înregistrate.

„În anii 209-2020 am participat la multe campionate, Cupa mondială, turnee profesioniste și am adus rezultate. Mă așteptam să câștig”, a declarat mândru tânărul.

De-a lungul carierei sale, Marius Baica a participat la diverse competiţii internaţionale. Antrenorul are o legătură strânsă de colaborare cu Federaţiile de Armwrestling din România şi Republica Moldova.