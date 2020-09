Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova a pornit o anchetă în cazul nunții organizate de fiul premierul Ion Chicu în plină pandemie. Declarații în acest sens au fost făcute de Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne de la Chișinău.

Sursa a menționat că pe cazul respectiv a fost pornită o anchetă, după ce o persoană a apelat la Serviciul 112 și-a anunțat că are loc o nuntă, lucru interzis la acel moment.

„Indiferent a premierului sau a altcuiva, noi toți trebuie să fim egali în fața legii. Acest caz a fost mediatizat, dar s-a încercat cumva să fie politizat, fiindcă mai întâi de toate trebuie să înțelegem că prim-ministrul este o persoană protejată și atunci când își dorește cineva să intre în viața lui personală, clar că nu se permite, însă a fost format 112 de către persoane stabilite de noi, care au anunțat că are loc o nuntă și sunt mai mult de 50 de persoane. Noi am înregistrat acest caz, la moment se află încă în examinare, am discutat și cu administratorul și cu chelnerii, bucătarii, suntem în desfășurarea anchetei”, a precizat Pavel Voicu pentru presa de la Chișinău.

În context, ministrul Afacerilor Interne a specificat că a discutat și cu Ion Chicu pe acest subiect, iar premierul ar fi spus să întreprindă măsuri conform legislației în vigoare.

Amintim că pe 28 august, în plină pandemie de coronavirus, premierul Ion Chicu a fost socru mare. Atunci, zona din preajma unei vinării din apropierea Chișinăului a fost împânzită de agenți de securitate care au lăsat doar mașinile cu invitații la nunta fiului prim-ministrului să treacă, iar accesul jurnaliștilor a fost restricționat pe o distanța de aproape 1 km de la locul cu pricina.

Câteva zile mai târziu, premierul Ion Chicu a declarat că respectivul eveniment nu a fost o nuntă „nici după formă, nici după conținut”, ci o masă de sărbătoare alături de cei mai apropiați oameni, unde s-au respectat regulile instituite de Comisia Națională Extraordinară în sănătatea publică.