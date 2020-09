„Ce face milionul de basarabeni cu cetățenie română ca să convingă populația flămândă și rătăcită să se salveze, să ceară Unirea cu Patria-Mamă – România?”. Întrebarea a fost adresată de jurnalistul Alecu Reniță, deputat în Primul Parlament de la Chișinău, care a subliniat că Republica Moldova are chipul și asemănarea cetățenilor săi.

„Ne place unora grozav de mult să ne dăm alții decât suntem în realitate. Ne strălucesc ochii când reuşim să-l înghiţim pe unul de-al nostru. Ne devorăm elitele cu o plăcere sadică şi îi facem praf pe conaţionalii mai răsăriţi. Avem o capacitate fenomenală de a da vina pe toți și a găsi țapi ispășitori în orice situație. Tot ce e strâmb și miroase urât nu ne aparține. Până și viciile propriilor copii le punem pe seama străzii, școlii și statului. La atâtea virtuți cu câte suntem înzestrați, e prea neînsemnat să purtăm răspundere pentru familie, pentru comunitate și societate. Dacă fiul sau fiica fug de acasă, evident, părinții nu poartă nicio vină pentru educația lor. Dacă doi-trei derbedei își bat joc de un sat întreg, ar fi nedrept să acuzăm o comunitate de indiferență și lașitate. Dacă țara, în care locuiești, este condusă de nulități, mediocrităţi sau chiar bandiți, desigur, tu nu ai nicio responsabilitate şi nicio vină, chiar dacă i-ai votat”, a punctat fostul parlamentar de la Chișinău.

Totodată, sursa se întreabă ce s-ar întâmpla dacă de mici, din familie, moldovenii ar învăța un adevăr foarte simplu – copiii sunt oglinda părinților, satul – oglinda sătenilor, iar țara este oglinda locuitorilor ei. „Oare Rusia nu arată așa cum sunt rușii, iar Moldova, așa cum sunt moldovenii? Germania nu seamănă nici cu Erdogan, nici cu Putin, nici cu Dodon, spre fericirea nemților şi a Europei. Olanda înfloritoare este opera olandezilor. Suedia prosperă este creată prin munca suedezilor. Japonia fericită este țara ridicată din scrumul radioactiv de japonezi. România, care renaște, se construiește pe visul european al românilor, de a avea o țară liberă, reîntregită și democratică”, a explicat Alecu Reniță.

Fostul parlamentar a amintit că „în luna mai, o paradă a sclavilor încătuşaţi cu panglica de colorado, s-a vânturat pe străzile Chişinăului”. „Un măscărici-mercenar, care se mai crede împăratul clarvăzător în ţara orbilor, se tot întorcea la mulţimile în aşteptarea pomenilor şi, rânjind, le striga: – Maldova are viitor… Cuvintele îi ieşeau din guşă printre faldurile de grăsime. Sărmană ţară a Moldovei! Îi dau dreptate cronicarului, care te vedea „în calea tuturor răutăţilor”. Adaug – şi a răilor, şi a slugilor, şi a șmecherilor, și a fățarnicilor, care se ascund sub numele tău. Moldoveni, ce chip are Moldova noastră? Pe mâna cui aţi dat-o? A trădătorului și leprei de Dodon?”, a mai menționat Reniță.

În context, deputatul în Primul Parlament de la Chișinău se mai întreabă ce fac basarabenii cu cetățenie română din Republica Moldova. „Evident, ar fi absurd să generalizez, dar ajutați-mă să înțeleg: ce face milionul de basarabeni cu cetățenie română ca să convingă populația flămândă și rătăcită să se salveze, să ceară Unirea cu Patria-Mamă – România? Își fac interesele egoiste în baza îndemnizațiilor și pașaportului românesc? Sau aleargă peste Prut și asediază Guvernul și Parlamentul de la București să pompeze bani în statul antiromânesc de la Chișinău? Moldovă, unde sunt fiii și fiicele tale cu demnitate românească, care să-ți spele obrazul, să te curățe de jigodii, de fățarnici și să te apere de batjocură şi înjosire zilnică? Și să te apuce blând de mânuță și să te conducă spre casă, fiindcă pentru moldovenii adevărați, Acasă totdeauna a însemnat și înseamnă România”, a conchis Alecu Reniță.