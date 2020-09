Dorin Chirtoacă, candidatul Mișcării Politice Unirea la alegerile prezidențiale din Republica Moldova a depus o adresare la Comisia Electorală Centrală în legătură cu fraudarea scrutinului electoral de către actualul șef de stat Igor Dodon și PSRM.

Prin acest demers, sursa a solicitat autorității electorale să nu admită deschiderea noilor secții de votare în Rusia pe baza de cereri false, să prezinte un raport public complet prin care să fie clarificate aspectele problematice la acest subiect, dar și să sancționeze concurentul electoral pentru faptele comise și să sesizeze Procuratura cu privire la falsul comis de PSRM și Dodon, în acest sens.

În context, liderul PL a menționat că a informat anterior opinia publică, dar și CEC în legătură cu fraudele pe care le comit Igor Dodon și PSRM pentru falsificarea alegerilor prezidențiale.

„Astfel, evenimentele din vara acestui an, când mai multe asociații obștești, dar și persoane fizice au solicitat deschiderea de noi secții de votare, în Rusia, în localități precum Kostroma, Salehard etc, au trezit nedumerire și suspiciuni, întrucât niciodată, la scrutine precedente, nu au existat niciun fel de solicitări și nici nu au dat semnale, precum că cetățeni ai RM nu ar fi reușit să voteze etc. Din start, am catalogat aceste „inițiative” ca fiind acțiuni subversive ale lui Dodon și PSRM, având ca scop fraudarea alegerilor. În același scop, Igor Dodon l-a primit la reședința de stat de la Condrița pe Vadim Krassnoselski, capul regimului ilegal și neconstituțional de la Tiraspol, pe care l-a numit “președinte al Transnistriei”, a explicat Dorin Chirtoacă.

Potrivit sursei, aceste acțiuni sunt făcute pe de o parte pentru a deschide cât mai multe secții de vot în Rusia, unde, de fapt, nu există alegători, iar pe de altă parte, pentru a organiza alegătorii din stânga Nistrului în vederea participării la vot în favoarea lui Igor Dodon. În ambele cazuri, scopul final fiind falsificarea rezultatelor alegerilor în acele secții de vot.

„Menționăm că, la fel ca în regiunea transnistreană, urmează să se procedeze și în UTA Găgăuzia, unde Irina Vlah acționează deschis, folosind statutul său oficial în susținerea lui Igor Dodon. Recent, tipul de fraudă prin cererea de deschidere a noi secții de votare în Rusia, a fost confirmat printr-o investigație făcută de echipa emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Astfel, în reportajul respectiv este demonstrat faptul că alegătorii care cer deschiderea de noi secții de votare nu sunt în Rusia, dar în Grinaăuți-Moldova, raionul Ocnița, iar pe lângă asta mai sunt și aleși locali, funcționari și activiști ai PSRM. Într-o asemenea situație, devine evident faptul că deschiderea de noi secții de votare, în special în Rusia, va însemna de fapt, legitimarea unei fraudei menționate mai sus. Având în vedere asemenea practici, procesul de deschidere de noi secții de votare este viciat și afectat la capitolul credibilitate”, a mai punctat Dorin Chirtoacă în adresarea sa către CEC.

Amintim că, ieri presa de la Chișinău a publicat o investigație care arată faptul că unele persoane nu au semnat în listele de moldoveni depuse la CEC potrivit cărora ar intenționa să voteze în Federația Rusă pe 1 noiembrie, la alegerile prezidențiale.