Igor Șarov, ministrul Educației se la Chișinău s-a arătat profund revoltat după ce în spațiul public au apărut mai multe fotografii din satul Hiliuți, raionul Râșcani, unde doi copii țineau o panglică roșie la inaugurarea unei toalete. Alături de elevi, în imagini se înghesuiau și președintele socialist al raionului Râșcani, Vasile Secreieru, împreună cu deputatul socialist Vladimir Mizdrenco, primarul satului, Alexandru Sandu, de la Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și directoarea instituției de învățământ.

După acest incident, ministrul Șarov a solicitat ca persoanele responsabile să fie sancționate contravențional și a semnat un ordin prin care se interzice accesul în instituțiile de învățământ a persoanelor străine, dar și organizarea activităților care nu au tangență cu procesul educațional.

„Asta ce-a fost? O altă impresie, sau prima mea atitudine a fost o revoltare. Eu sunt profund revoltat, să nu zic profund indignat. Chiar dacă încerc să găsesc anumite explicații, pentru moment eu încă nu le pot găsi la niciuna dintre acestea. Pentru mine personal lucrurile sunt clare, ca urmare imediat am semnat ordinul respectiv despre interzicerea accesului persoanelor străine în instituțiile de învățământ. Am făcut o sesizare la Agenția pentru Sănătate Publică în care am solicitat pedepsirea contravențională. Am telefonat și organele locale de specialitate. Este revoltător ceea ce se întâmplă și eu nu pot găsi nicio explicație. Este strigător la cer! Noi vom curma orice acțiune de acest gen. Personal în calitate de ministru nu voi permite niciun fel de propagandă electorală pe teritoriul școlii”, a adăugat Igor Șarov.

În context, sursa a făcut un apel către cei implicați în campania electorală și i-a îndemnat să lase școala și profesorii în pace. „Vom avea suficiente pârghii de a curma pe viitor asemenea tentative”, a mai subliniat Igor Șarov.

Potrivit ministrului, în acest cazul a fost o încălcare flagrantă a deciziilor comisiilor naționale pentru sănătate publică. „Eu nu înțeleg altceva, cât de cinic trebuie să fii când pui o panglică roșie să o țină doi copii și stau patru la ușă și se înghesuie cine primul va tăia aceasta. Este o sfidare. Ce facem noi, veceul este un muzeu, sau veceul este altceva?”, se întreabă Șarov.

Totodată, ministrul Educației de la Chișinău a menționat că în prezent circa 400 de școli au veceuri doar afară și le-a amintit politicienilor că atunci când se investesc bani într-un veceu, sunt bani ai contribuabililor, și nu ar trebui să-și asume laurii.