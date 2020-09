Astăzi, doi candidați unioniști au depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) listele cu semnături pentru a fi înregistrați în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale. Este vorba despre Octavian Țîcu, candidatul Partidului Unității Naționale (PUN), dar și despre Dorin Chirtoacă, reprezentatul Blocului Electoral Unirea.

Grupul de inițiativă în susținerea lui Octavian Țîcu a reușit să adune în jur de 20 de mii de semnături, în 24 de unități administrativ-teritoriale de nivelul doi din Republica Moldova. „Rugăm CEC să trateze cu respect aceste semnături pe care le-au dat cetățenii Republicii Moldova în aceste condiții de pandemie”, a adăugat candidatul PUN la prezidențiale.

Totodată, Octavian Țîcu și-a exprimat speranța că va fi înregistrat cât mai curând în cursa electorală pentru a putea începe campania.

Și candidatul Blocului Electoral Unirea la alegerile prezidențiale, Dorin Chirtoacă a depus astăzi la CEC listele cu semnături pentru a fi înregistrat în cursa electorală. Liderul PL a menționat că au fost colectate aproximativ 23 de mii de semnături din 24 de raioane și municipiul Chișinău.

„Noi am fost împotriva acestei colectări a semnăturilor pentru că este pandemie și e o crimă. Noi am demonstrat că am așteptat până în ultima clipă să fie desemnat un singur candidat la alegeri împotriva lui Igor Dodon. Vrem ca Unirea să aibă loc, vrem să servim cu demnitate și onoare Unirea”, a declarat Dorin Chirtoacă.

Conform prevederilor legale, în termen de șapte zile din data depunerii, CEC urmează să examineze setul de documente, să verifice listele de subscripție prezentate și să decidă asupra înregistrării sau refuzului înregistrării candidaților respectivi.

Tot astăzi, autoritatea electorală a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot pentru cei doi candidați unioniști la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Astfel, Octavian Țîcu, candidat desemnat de PUN ar putea figura în buletin pe poziția a șaptea, iar Dorin Chirtoacă, candidat desemnat de Blocul Electoral UNIREA, s-ar putea alege cu poziția a opta.

Precizăm că până astăzi, CEC a înregistrat cinci candidați la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Este vorba despre Renato Usatîi (PPPN), Andrei Năstase (PPDA), Tudor Deliu (PLDM), Igor Dodon (candidat independent), și Violeta Ivanov (Partidul Politic „Șor”).

Mâine autoritatea electorală ar urma să se pronunțe în privința înregistrării Maiei Sandu, candidat desemnat de PAS. Totodată, CEC a refuzat înregistrarea lui Andrian Candu în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale.