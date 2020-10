Mitropolia Basarabiei a venit cu un mesaj prin care și-a exprimat solidaritatea cu pelerinii care nu au dreptul în acest an să participe la Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

În context, Mitropolitul Petru a subliniat că epidemia, încă de la început, a fost tratată de către Biserică cu maximă seriozitate, „prin punerea în aplicare a tuturor recomandărilor venite din partea autorităților statului”.

„Biserica s-a implicat, cu toate resursele ei, în ajutorarea celor care au contactat virusul, a cadrelor medicale cât și în prevenirea infectării celor sănătoși. Implicarea responsabilă ne-a privat de momente importante cum ar fi slujbele speciale din perioada Postului Mare, spovedania și împărtășirea credincioșilor, am fost puși în situația sărbătoririi Sfintei Învieri cu ușile închise și ne-am simțit, la fiecare slujbă vânați, ca doar vom fi prinși pe picior greșit. Cifrele arată toată implicarea Bisericii Ortodoxe Române, cu toate structurile ei. Biserica a respectat restricțiile impuse de Stat, deși poate nu i-au convenit, însă ceea ce suntem obligați să trăim zilele acestea ne îngrijorează foarte mult, întrucât ni se încalcă dreptul la libertatea religioasă și dreptul de liberă circulație, drepturi consacrate de legislația națională și internațională, fără a ni se cere părerea, fără a fi consultați”, a menționat ÎPS Petru.

Potrivit sursei, privarea abuzivă de sărbătoarea tradițională de la Iași afectează nu doar Biserica, dar și Unitatea tuturor românilor, care an de an se adună într-o singură suflare românească. „Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva – ocrotitoarea Moldovei au constituit dintotdeauna pentru mulți, izvor necontenit de vindecări și ajutor în diferite primejdii, iar astăzi Sfânta Moldovei este privată de sărbătoarea tradițională la care ne adunam an de an credincioși din întreaga Țară, cât și din afara ei, pentru a fi împreună în rugăciune și a cere milă și har de la Dumnezeu”.

Mitropolitul Basarabiei a mai adăugat că existența virusului nu poate fi contestată, „dar nici existența lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, nu poate fi pusă la îndoială”. „Virusul va dispărea însă de mila lui Dumnezeu și de mijlocirile Sfintei Cuvioase Parascheva și a altor Sfinți vom mai avea nevoie cu siguranță. Și dacă virusul ne poate afecta, atunci cel care ne poate vindeca este Dumnezeu, fără îndoială”, a remarcat ÎPS Petru.

Amintim că, în urma creșterii numărului de infectări cu Covid-19, autoritățile din România au decis să anuleze pelerinajul la Sfânta Parascheva, iar accesul în Catedrala Mitropolitană din Iaşi să fie permis doar locuitorilor municipiului.